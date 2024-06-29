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وزيرة بالمالديف تمارس “السحر الأسود” ضد رئيس البلاد لهذا السبب!

جواهر الشروق
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وزيرة بالمالديف تمارس “السحر الأسود” ضد رئيس البلاد لهذا السبب!
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رئيس المالديف محمد معزو والوزيرة فاطمة شمناز

كشفت مواقع إخبارية عالمية أن وزيرة بالمالديف مارست السحر الأسود ضد رئيس البلاد حتى تتقرب منه أكثر وتترقى في مناصبها السياسية.

وبحسب ما أفادت صحيفة Business Insider، فقد ألقت سلطات جزر المالديف القبض على وزيرة البيئة فاطمة شمناز، وأعفتها من منصبها في شبهات بممارستها “السحر الأسود” ضد رئيس المالديف محمد معزو بالتعاون مع شقيقيها.

وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية بأنها أوقفت الوزيرة الأحد الماضي في العاصمة ماليه مع شخصين آخرين، لكن لم تثبت الاتهامات بعد.

وفيما تجري التحقيقات، لم يقدم الضباط تفاصيل محددة بشأن اعتقالها، لكن تقارير تحدثت عن اعتقال شقيقها ومشتبه به آخر في 23 جوان الجاري، وتم حبسهما لمدة 6 أيام بعد مثولهما أمام المحكمة.

ومن بين المشتبه فيهم الأخ الأصغر لشمناز و”الساحر” المزعوم، كما تم إيقاف زوجها السابق آدم راميز، الذي عمل سابقا بشكل وثيق مع الرئيس مويزو.

يشار إلى أن “ممارسة السحر” لا تعد جريمة جنائية في جزر المالديف، إلا أنها قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر بموجب الشريعة الإسلامية.

وبحسب التحقيقات الأولية، قامت الوزيرة بعمل “سحر أسود” لرئيس البلاد وخبأته في مكان ما حتى تتقرب منه أكثر وتترقى في مناصبها السياسية.

والوزيرة الموقوفة هي أم لثلاثة أطفال، من بينهم طفل رضيع يقل عمره عن سنة واحدة.

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