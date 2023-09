وزيرة بلجيكية تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أطفال فلسطين

قالت صحيفة “دي مورغن” البلجيكية يوم الجمعة، إن تصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينّيز حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تسببت في أزمة دبلوماسية مع تل أبيب.

وتحدثت الوزير غينّيز في مقابلة مع الصحيفة يوم 28 أوت، عن تعرّض الأطفال الفلسطينيين للقتل برصاص الاحتلال، ووصفت الوضع في الأراضي المحتلة بالأزمات الإنسانية المنسية.

وذكرت الوزيرة في المقبلة:”في السنوات الأخيرة، تم إيلاء الكثير من الاهتمام لأوكرانيا من أوروبا. ولكن هناك العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يحتاجون إلى المساعدة”.

قبل أن تضيف:”في الأراضي الفلسطينية المحتلة على سبيل المثال، أصبح الوضع غير مقبول. حيث يتم مسح قرى بأكملها من الخريطة من قبل الإسرائيليين”.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزيرة أمس، أن غينّيز “غير نادمة على تصريحاتها في المقابلة”، على الرغم من تعرّضها لتوبيخ رسمي بسبب ذلك.

بل إن الوزيرة البلجيكية أعادت نشر تصريحاتها بعدة لغات على حسابها في منصة إكس، مشيرة إلى أن العام 2023 كان “الأكثر دموية منذ فترة طويلة، حيث شهد مقتل 34 طفلا فلسطينيا”.

2023 is unfortunately the deadliest year in a long time in the Israeli-Palestinian conflict, with 218 Palestinian deaths and 28 Israeli casualties. Palestinian deaths include 34 children.#Israel #Palestine https://t.co/VljnLXnZe7

— Caroline Gennez (@carogennez) September 1, 2023