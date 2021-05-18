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وزيرة خارجية اسبانيا: لا أصدق أن المغرب يعرض حياة القصر للخطر بسبب استقبالنا غالي

الشروق أونلاين
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وزيرة خارجية اسبانيا: لا أصدق أن المغرب يعرض حياة القصر للخطر بسبب استقبالنا غالي
أرشيف

 قالت وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليس لايا أنه من غير المعقول تعريض حياة ألاف المراهقين القصر المغاربة للخطر كرد فعل على استقبال اسبانيا لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي.

وأكدت لايا، الثلاثاء، في تصريح لإذاعة صادينا الاسبانية  “لا أستطيع أن أتخيل أن حياة القاصرين في البحر معرضة طواعية للخطر كما رأينا في هذه الساعات الأخيرة في سبتة، لا يمكنني تصور تعريض حياة الشباب والقصر للخطر استجابة للعمل الإنساني”.

وقالت بخصوص استقبال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي “لقد كانت إسبانيا واضحة للغاية ومفصلة للغاية بشأن خصوصية الحالة”.

وأوضحت قائلة “إنها ببساطة استجابة إنسانية لطلب المساعدة الإنسانية من شخص كان في وضع صحي هش للغاية”.

وأضافت “لا يمكنني التحدث باسم المغرب، لكن يمكنني أن أقول لكم إنهم أكدوا لنا قبل ساعات قليلة أن هذا ليس نتيجة الخلاف”.

اسبانيا للمغرب: ليس لدينا ما نقوله لكم مجددا بشأن قضية ابراهيم غالي

 وكانت وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليس لايا، قد علقت السبت 8 ماي 2021 على بيان جديد للخارجية المغربية بشأن قضية الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، بالقول إن مدريد ليس لديها شيء جديد لتقوله للرباط بشان المسألة.

وقالت أرانشا غونزاليس لايا في إجابة موجزة خلال مؤتمر صحفي عقدته مع وزير خارجية باراغواي إن إسبانيا “ليس لديها ما تضيفه إلى ما قالته حتى الآن”.

واحتجت الخارجية المغربية، السبت مجددا، بعد رفض اسبانيا مطلبها بتحرك قضائي ضد مزاعم تعذيب ضد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، فضلا عن تجاهل مدريد لها في قضية استقباله للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

الخارجية الصحراوية: الألعاب النارية للمخزن لن تنسي العالم طبيعة النزاع

وصفت الخارجية الصحراوية، الخميس، الأزمات التي فجرها النظام المغربي مع عدة دول بسبب نزاع الصحراء الغربية ومرض الرئيس ابراهيم غالي، بأنها مجرد إطلاق “العاب نارية” هنا وهناك، هو مجرد “زوبعة في فنجان”، لن لن تشغل نظر الصحراويين عن كفاحهم الوطني ولا العالم عن جوهر النزاع في الصحراء الغربية.

بيان الخارجية الصحراوية

إثر فشله الذريع في مواصلة الرهان على “الأمر الواقع” في الصحراء الغربية كوضع نهائي، بعد ردة الفعل الحازمة من طرف الشعب الصحراوي يوم 13 نوفمبر 2020 على حماقة خرق وقف إطلاق النار التي إتكبتها المملكة المغربية في منطقة الكركرات، وبعد إنهيار أوهامه في تحييد الإتحاد الإفريقي من مرافقة مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية على اثر القرار التاريخي لمجلس السلم والأمن الإفريقي ليوم 09 مارس 2021 ، وبعد كساد “البضاعة المقايضة” حول إعتراف مزعوم للمغرب بالسيادة على الإقليم على اثر اعلان ترامب من خلال رفض العالم قاطبة لتلك الخطوة الأحادية اللاشرعية والتمسك بخيار الشرعية والقانون الدوليين، لم يبق للرباط من خيار سوى ممارسة الرياضة التي تتقن “تعكير المياه” أولا، ومن ثم، محاولة الصيد فيها.

في هذا الإطار، ينبري المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين في حملة إعلامية تضليلية، على خلفية استقبال اسبانيا للأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية إبراهيم غالي للعالج من مرض كوفيد 19 ، وهي الحملة التي تعدت حدود اللياقة الدبلوماسية، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن محاباة الرباط والخضوع لابتزازها، لا يؤدي، في النهاية، إلا الى تغذية شهوتها للمزيد من الإبتزاز، وبالتالي تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بسيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في قراراتها السيادية.

تزج الرباط في هذه الحملة بوكالات أنباء ووسائل إعلامية معروفة بدورها التقليدي في المرافعة عن المملكة المغربية وتبييض صورتها البشعة أمام الرأي العام الدولي، والأوروبي خاصة، وكذا ببعض جمعيات “تحت الطلب” الحقوقية الملحقة مباشرة بالمخابرات المغربية لفبركة قضايا ضد الشعب الصحراوي وبعض من قادته ومسؤوليه، لا رأس لها ولا أساس، للفت الأنظار عن جريمة الإبادة المتواصلة منذ سنة 1975 ضد الشعب الصحراوي والموثقة من قبل المحاكم الدولية، المنظمات الحقوقية الإنسانية الدولية، الأمم المتحدة والمعاهد الدولية المتخصصة في التحقيق في المقابر الجماعية، التي أجمعت على “تعرض الشعب الصحراوي لمخطط ممنهج للإبادة العرقية بالتوازي مع محاولة السيطرة العسكرية على الإقليم.

تلك الجريمة المتواصلة، والتي تدير الرباط اليوم، في المدن المحتلة، أحد أكثر فصولها بشاعة ضمن عمليات إنتقام جماعي من المدنيين الصحراويين منذ 13 نوفمبر 2020 ،من خلال عسكرة المدن المحتلة، ومواصلة إغلاق الإقليم وحصار منازل المدنيين والنشطاء الحقوقيين وفرض اقامة اجبارية على غالبيتهم، وممارسة شتى أشكال التعسف والتعذيب والتنكيل بحقهم، كما هو حال عائلة الناشطة الحقوقية سلطانة خيا، وعائلة الأسير المدني الصحراوي محمد الأمين هدي. تلك الإنتهاكات تؤكدها تقارير آمنستي انترناشيول ونداءاتها المتكررة وكذا هيومان رايتس ووتش، فرونت الين، ومؤخرا، أبريل 2021 ،أربعة آليات خاصة لحقوق الإنسان بجنيف. تلك المنظمات وغيرها، ما فتئت تؤكد الضرورة الملحة لتصحيح هذه الحالة الإنسانية الشاذة والمتمثلة في غياب أي آلية لحماية حقوق االنسان في الصحراء الغربية لا عن طريق المينورسو ولا مجلس حقوق الإنسان التابع لألمم المتحدة، بسبب الرفض القاطع للمغرب، وسلبية المجتمع الدولي في الضغط عليه للرضوخ لذلك.

لقد قبلت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو، ورحبتا منذ اليوم الأول بتوسيع صالحيات المينورسو، أو انشاء أية آلية محايدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما فيها الأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين الصحراويين. لقد أعربنا، إذ ليس لدينا ما نخفيه، عن إستعدادنا التام لاستقبال البعثات التقنية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وهي المعطلة منذ سنة 2015 بسبب رفض المملكة المغربية لتسهيل مهمتها. والحس العام، يقول ان رفض رقابة دولية محايدة، مبرر للإدانة وقبولها والمطالبة بها مبرر للإشادة والتنويه

بقي أن تتأكد الرباط أن إطلاق “العاب نارية” هنا وهناك، “زوبعة في فنجان” لن تشغل نظر الصحراويين عن كفاحهم الوطني ولا العالم عن جوهر النزاع في الصحراء الغربية، ألا وهو حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال ومدى قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام القانون الدولي في هذا الصدد .

إن الإستقرار و السلام في المنطقة مرهونان بإعتراف المغرب و التزامه بحدوده الدولية و بتخليه عن سياسة الأمر الواقع و العدوان العسكري لضم أراضي جيرانه و طي صفحة التوسع والبحث باستمرار عن صنع عدو خارجي لصد أنظار الشعب المغربي عن قضاياه الحقيقية.

صفعة جديدة للمخزن.. القضاء الاسباني ينفي استدعاء ابراهيم غالي

نفت المحكمة الإسبانية العليا الأربعاء 5 ماي 2021 استدعاء الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، الذي يعالَج في مستشفى في إسبانيا خلافا لما روج له الاعلام المغربي المقرب من المخزن.

وحسب متحدث باسم المحكمة فإنه لم يصذر اي قرار باستدعاء غالي للتحقيق وإنما تحديد مكانه باعتباره متواجدا في اسبانيا للعلاج.
وهللت وسائل اعلام مقربة من المخزن لمعلومات مزيفة طيلة أيام حول القضية رغم نفي الجانب الصحراوي للقضية.

الرئاسة الصحراوية: غالي سيغادر اسبانيا بعد نهاية فترة نقاهته

أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي, متواجد في إسبانيا في فترة نقاهة بعد شفائه من فيروس كورونا، وأن معلومات استدعائه للتحقيق مجرد حملة إعلامية أطلقها المخزن المغربي وإعلامه.

وقال عبد القادر طالب عمر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن السلطات الصحراوية تؤكد أن الرئيس إبراهيم غالي لم يتلق اي استدعاء للتحقيق معه، مشيرا إلى أن الضجة الإعلامية التي أثيرت حول الرئيس غالي تدخل في إطار الحملة الدعائية المغربية للتشويش على القضية الصحراوية.

وأوضح في هذا الصدد، أن نظام المخزن يحاول عن طريق أقلامه المأجورة لفت الأنظار عن القضية الصحراوية وذلك بـ”خلق إشاعات و التدليس حول قضايا غير موجودة إلا في مخيلة النظام المغربي, مؤكدا ان هذه الروايات “غير صحيحة وموجهة للاستهلاك الإعلامي و لابتزاز اي دولة ترفض الانصياع لإرادته”.

وأكد السفير أن المغرب يحاول من خلال هذه “الحرب الدعائية والتضليلية” التغطية على جرائمه في مجال انتهاك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، خاصة في المناطق المحتلة بعد خرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جهته، أكد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا عبد الله العرابي, أن ما تداولته التقارير الإعلامية بخصوص استدعاء القضاء الاسباني، للرئيس الصحراوي و الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، للتحقيق معه هذا الأربعاء “غير صحيح” .

و ذكر الدبلوماسي الصحراوي، إن المغرب يقود حملة تضليلية, في اطار الحرب النفسية للتشويش على القضية الصحراوية، كما يشن حملة “استفزاز و ابتزاز” ضد اسبانيا في محاولة للتأثير على موقفها من القضية الصحراوية و دفع مدريد نحو التمرد على الشرعية الدولية.

و في سياق متصل، فندت مصادر من الرئاسة الصحراوية تلقي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية لأي استدعاء للتحقيق معه من طرف القضاء الاسباني، قائلة: الخبر غير صحيح ومجرد إشاعات مغرضة يوزعها نظام المخزن بسبب حالة الإحباط والخذلان التي وصل إليها, وبلغت إلى حد ابتزاز الحكومة الاسبانية، وتخييرها بينه وبين الصحراويين”.

الرئاسة الصحراوية: حذار من مناورات ودسائس المخزن وإعلامه

أعلنت الرئاسة الصحراوية، الثلاثاء، إن وضع الرئيس ابراهيم غالي في تحسن محذرة مما أسمتها “دسائس ومناورات العدو” في إشارة إلى المخزن المغربي وإعلامه.

بيان

تنهي رئاسة الجمهورية إلى علم كافة أبناء الشعب الصحراوي المكافح والصامد على كل جبهات الفعل الوطني، أن الحالة الصحية للأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة، في تحسن مضطرد وأنه يتماثل للشفاء، والحمد لله.

وبهذه المناسبة، تهيب رئاسة الجمهورية بكل الصحراويين أينما تواجدوا لمواصلة التجند والتعبئة التامة لإنجاز كافة البرامج الوطنية على مختلف واجهات الكفاح، والتحلي بأعلى درجات الحزم والحيطة والحذر من دسائس ومناورات العدو، مع الاستمرار في التقيد بالإجراءات الوقائية من وباء كوفيد 19، خصوصا في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، التي ندعو الله فيها أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعلنا من العتقاء من النار وأن يمن على شعبنا المجاهد بالنصر والتمكين وتحقيق الهدف المنشود، الاستقلال وبناء الدولة الصحراوية على كامل ترابنا الوطني.

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التعليقات
35
  • مغربي يحب الاتحاد

    اتقوا الله في بعضكم البعض....المغرب والجزائر واحد....المصير واحد والمستقبل واحد... عندما تهاجمون بعضكم البعض وتكيدون لبعضكم البعض وتنتقدون نقاط ضعف الآخر فإنكم تسهلون عمل أولئك الذين أقسموا على تفريقنا في الغرب لكي يظلوا أسياد المنطقة ويظلوا يتحكموا فينا وفي مقدراتنا بينما نظل نعيش في ظلهم ونحن أغنياء بديننا وبعقولنا وبخيراتنا وبتاريخنا وعزيمتنا على البقاء والارتقاء. اتقوا الله واستعيذوا من الشيطان الرجيم. فأصابع الاتهام والانتقاد والتحدي يجب أن توجه إلى الشمال ليس إلى الشرق أو الغرب...

    3
  • أحسن تعليق هنا هو ....

    أحسن تعليق هنا هو (الكاذب والكذاب ...) والدليل أن ذباب المخنز صوت عليها بالسلب أكثر من 400 مرة لأنه أصابهم في الصميم ووضع الإصبع على الجرح وفضح أكاذيبهم ونفاقهم ... فكلما ٍايتم تعليقا صوتوا عليه كثيرا بالسلب فاعلموا أنه جاء بالحقيقة المرة التي لا يردون تذوقها ... يا للمنافقين ! وتتحدثون عن الجزائر وجنرالات الجزائر؟ أولا جنرالات الجزائر رجال على جنرالاتكم اللي يزوكوا لأمير المدمنين ويحكمهم الإسهال أمامه والآن زادوا لذلهم ذل الانبطاح لنتنياهو الإرهابي المهرج.

    -45
  • ملاحظ

    سنرى ما سيحدث مستقبلا. ما تنشرون ما هو إلا استهلاك محلي... ما أظن أن الاسبان سيتخلون عن مصالحهم في المغرب... جيد أن ترحل شركات أسبانية تنافس شركات مغربية... لا تنسوا أن طلبات عروض في المغرب متوازية بين الشركات المغربية و الإسبانية.. هل تستطيع الجزائر تحرير اقتصادها لينفتح مع الاسبان؟ و أخيرا هناك استحقاقات كل يراهن عليها في أسبانيا.....

    41
  • موسطاش

    إلى المدعو محمد (للأسف) : و أتحداك أنت أن تكذّب أنكم تقاسمتم الصحراء الغربية مع موريتانيا في الـ 75 بمجرد خروج الإسبان منها ؟ هل هناك بلد يتقاسم ولاية أو إقليماً من أقاليمه مع دولة مجاورة و كأنه دجاجة محمرة ؟ لا تذكر الله عز و جل لأن الله عز و جل يعلم أنك على باطل و ظالمين للشعب الصحراوي (و نحن في رمضان)

    -91
  • ذباب المخنز خنز موقع الشروق

    معلقي المخنز يهرفون بما لا يعرفون ,تعاليقهم تنم عن تبعية عمياء للكذب والنفاق والإفك المبين فإن كان هناك طرف يخترق حقوق الإنسان وينتهكها فهو المخنز وبرويطة على رأسه لأنه يعمل بشعار (رمتني بدائها وانسلت) وهو من بوق الدعاية والكذب فالصحراويين بالعيون والداخلة والسمارة يتم التضييق عليهم ومراقبتهم وهناك العشرات من الصحراويين تم سجنهم ويتم تعذيبهم يوميا وبشهادة المنظمات الحقوقية العالمية ... ثم أين الزفزافي ورفاقه بالمناسبة ؟ ولماذا لا تهتمون بقضيتي سبتة ومليلية المغربيتين السليبتين منذ قرون بعد تنازل أمير المدمنين عنهما مقابل دراجة هوائية .... وقلت مغربيتين نعم !!! وبشهادة الجميع حتى البوليساريو والجزائير (كما تنطقونها)؟

    -76
  • youcef

    هستيريا مغربية و تحطم كل احلام و الوهام ?بعد خروج ترامب مذلول من بيت ابيض و تحطيم صفقة القرن من طرف اليمن و اذلال دول الحصار عودت تركيا بي قوة لي ليبيا كلها زدادت من تعب المغرب لذي تقدم في وقت الخطاء متاعبه بعد ما فشل نتنياهو في اتخبات / قائد الجوق بوبرويطة لذي قال لي يهود نحن مخلصين لي اسرائل

    -74
  • Gringo

    اسبانيا للمغرب: ليس لدينا ما نقوله لكم مجددا بشأن قضية ابراهيم غالي😂😂😂😂 elle parle avec le Maroc comme un petit garçon

    -80
  • Wahrani

    المدغري . هدوك الأفارقة عاونورواحكم بهم في الإستفتاء القادم على الإقليم المتازع عليه واليكن في علمك بأن سكان سبتة و مليلية إستفتؤو ببقائهم مع إسبانيا

    -71
  • Wahrani

    من سرقة الأغنام إلى سرقة الحليب . إلى المتأزمين نفسياً بأن الرئيييييييييييييس . رئيس الجمهورية الصحراوية سافر بجواز سفر لجوئي وليس مزور يا حمير . الجزائر ليست مغفلة بأن تمنحه جواز سفر مزور و إسبانيا كذالك ليست مغفلة بأن تقبل دخول الرءساء إلى أراضيها بجواز مزور يا أغبياء لأنها عضو في الإتحاد الأوروبي . الصحراء هي غربية و ليست مغربية عاجلا أم ٱجلا سوف يجرى إستفتاء على الإقليم المتنازع عليه المدرج في لائحة الأمم المتحدة وإدا كنتم رجال إبتعدو على هده الجريدة الجزائرية .

    -85
  • مجيد وهران

    المغاربة يجدون متنفسا لهم في التعبير عن ارائهم عن طريق الجرائد الجزائرية لان فرص التعبير عن ارائهم بكل حرية في المغرب منعدمة و يتابعون كل ما يجري في الجزائر الى درجة اعجابهم بالحراك الجزائري العالمي العظيم انه درس في التحضر و العالمية و لهذا فهم يحضرون ملفا حول الحراك الجزائري لانسابه اليهم اي اعطائه صفة made in moroco كما حدث مع طارق بن زيان الجزائري القح و أغنية الراي و استعمال الثقافة الجزائرية المتنوعة للترويج لسياحتهم

    -75
  • mar alg

    اللهم اهدينا وعافيتا

    67
  • المذغري

    ولكن المغرب لديه ءاحتياطي كبير من الحراكة الأفارقة سيرسلهم ءالى وزير خارجية ءاسبانيا ولاءسباب ءانسانية محضة فجهز بلادك لاءستقبالهم بشكل مقطر وعلى فترات،مع من جيتي،جيتي مع لمراركة باغية تلعبي؟؟؟؟!!!

    272
  • sammy

    المخزن يخاف من خياله محال ان يصدر شيء رسمي مثل هذا أي منح اللجوء السياسي لكارليس بويجديمون، انها قصاصات جرائد مخزنية تسوق على اساس انها صحافة مغربية والتي بدورها لا تتمتع بحرية التعبير، زيادة على ذلك كارليس بويجديمون هو نائب أوروبي ويعيش في بلجيكا و في العديد من المرات ينتقد المخزن المغربي و ييصفة بالشمولي.

    -207
  • القادري

    اسبانيا ليس لديها ما تضيف لانها عاجزة عن تبرير التزوير .

    301
  • محمد

    أتحداك أن تأتي بقرار أممي واحد يتحددث على أن الصحراء المغربية محتلة وأتحداك أن تقول لي مثى أجريت إنتخابات صوتنا فيها نحن الصحراويون المغاربة لعصابة البولساريو لتمثلنا، إتق الله في أمة محمد ولا تسعى لتقسيم بلاد المسلمين

    313
  • آلجيريان

    ردا على العياشي المقهور "علال" الامبراطورية التي تتحدث عنها والتي أسسها الحسن الثاني الكل يعلم حقيقتها اولا حين كان وليا للعهد حيث قام بالوشاية في حق زعماء ثورة التحرير الجزائرية من اجل كسب ود فرنسا التي كان بمثابة عميل لمخابراتها وثانيا بهجومه على الجزائر في اكتوبر 1963 وثالثا حين قام بتسجيل الاجتماع العربي في مراكش 1965 وتقديمه للموصاد الصهيوني من اجل اغتيال المرحوم بن بركة ولم يشارك في اي حرب ضد الصهاينة 1967و 1973 ورابعا هجومه على الصحراء الغربية 1975 وتشريد وتشتيت سكانها فالتطبيع والتصهين قائمان منذ توليه العرش الكل لا ينسى ان احثن الثاني قام ببيع اليهود المغاربة لدولة غربية ب 50 الف دولار للفرد من اجل المساعدة على ترحيلهم واستطانهم في فلسطين

    -62
  • متطوع مغترب

    يجب على الدول جوار ضربهم في عقر دارهم تضليل بتضليل و تلفيق بتلفيق معاملة بمثل ضرب مواقعهم التواصل الاجتماعي مثلهم كما يفعلون يجب على شعب صحراوي و مراتاني و جزاءري أيضا ضرب مواقعهم تعليق على كل ما يدور و يحاك ضدنا في جراءدهم و فيسبوك و تويتر و يوتيوب و غيرها يجب رفع حملة شرسة ضدهم و رفع تحدي لا نكتفو برد فقط يجب معاملة بمثل كما يعلقون على مواقعونا و يشنون و ينشرون سمومهم

    -213
  • يوغرطة

    ملوك الخليج الاعراب والعربان وملك الاردن وملك المغرب يعولون كثيرا ويستعينون ويتقوون باعداء الله ورسوله امريكا الصليبية والصهاينة من اجل حماية عروشهم وقصورهم وملكهم من الانهيار . ملوك العرب جميعهم مطبعون متصهينون ماسونيون باعوا دينهم من اجل دنياهم لليهود وللصليبية العالمية من اجل ظلم شعوبهم وظلام الاخرين (عدوان عائلة ال سعود التي تحكم السعودية علي اهلنا باليمن وعدوان ملك المغرب علي شعب الصحراء الغربية بغطاء صهيوني امريكي صليبي )

    -237
  • جزائري حر

    مع كامل الاسف لقد استدعي غالي اليوم الجمعة ليمثل في يونيو خبر رسمي مشكل الخوة هذا المقال ذهب ادراج الرياح اين هن الصفعات لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    291
  • Med-dz

    على الصحراويين الثبات وقتال هذا المستعمرالمتصهين الغاشم حتى النصر ،المخزن جبان تراه يختبئ وراء أسياده من أجل حمايته كالطفل الصغير،توكلوا على الله ولكم في الجزائر قدوة .

    -267
  • أناس

    دولتين شقيقتين، متحادثين وبشعبين متماثلين ولا يتكلمون لهجتين ويشكون بعضهما لدول مختلفة اللهجات والدين والرغبات.هذا مؤسف حقا

    277
  • لا يهم

    هل هو ابراهيم غالي ام ابن بطوش!

    436
  • ابو عمر

    البطاطا يا عيني على البطاطا.ابتعدوا عن السياسة خليكم في البطاطا

    369
  • غاضب على الوضع

    حسبي الله ونعم الوكيل ما هذا العناد ؟أنظروا إلى هذا العالم ،الولايات المتحدة ستة وخمسين ولاية ،أوربا سبعة وعشرون دولة ما يفرقهم أكثر مما يجمعهم اتحدوا بينهم ،الهند كم من ديانة لم تقسم ،الصين كذلك ،روسيا أمريكا الجنوبية اتحدت ،دول شرق آسيا كذلك،إلا العرب يجمعنا أكثر مما يفرقنا، أصبحنا أضحوكة هذا العالم نقضي اوقاتنا في الشتم والسب كشعوب ،أما الحكام فينفقون اموال شعوبهم لإضعاف بعضهم البعض من المحيط إلى الخليج اللهم اجعل الصاروخ الصيني ينزل على جامعة الدول العربية وكل الحكام العرب مجتمعين

    267
  • علال

    الامبراطورية المغربية الشريفة تاريخها وحدودها تبدأ قبل الاستعمار ومحاولة مساواتها مع الدول المحدثة بعد الاستعمار هو حيف لا يمكن قبوله

    370
  • محمد المغربي

    و كيف يبرر السيد السفير تزوير هوية رئيسه من أجل الولوج إأى اسبانيا؟و لماذا؟و من ساعده على ذلك؟

    382
  • الكاذب والكذاب ...

    المخزن مذلول وكذاب أصلا ومفتري فبعد الكذب على كاتب الدولة الأمريكي للخارجية بلينكن أنه وعد برويطة بترسيم الاعتراف (الترمبي) بمغربية الصحراء الغربية جاء تكذيب الناطق باسم الخارجية الأمريكي للخبر،، ها هو التكذيب الثاني يأتي من متحدث باسم المحكمة الإسبانية أنه لم يصدر أي قرار باستدعاء غالي للتحقيق وإنما تحديد مكانه باعتباره متواجدا في إسبانيا للعلاج وهذا أمر طبيعي كونه أجنبيا وذا شأن فهو رئيس يعترف به حتى نظام المخزن نفسه ابتداء من يوم ما عاد للاتحاد الإفريقي لأن المخزن وقع على الميثاق والذي يتضمن عدد الدول المكونة له ومنها الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية... فعلى من يضحك المخزن وهو أضحوكة العالم بتناقضاته وشطحاته البهلوانية وانبطاحه للصهاينة مجانا ودون مقابل !!! وصدق المتنبي حين قال وكأنه يعني المخزن : لا اِفتِخارٌ إِلّا لِمَن لا يُضامُ* مُدرِكٍ أَو مُحارِبٍ لا يَنامُ ذَلَّ مَن يَغبِطُ الذَليلَ بِعَيشٍ* رُبَّ عَيشٍ أَخَفُّ مِنهُ الحِمامُ كُلُّ حِلمٍ أَتى بِغَيرِ اِقتِدارٍ * حُجَّةٌ لاجِئٌ إِلَيها اللِئامُ مَن يَهُن يَسهُلِ الهَوانُ عَلَيهِ*ما لِجُرحٍ بِمَيِّتٍ إيلامُ

    -473
  • Ahmes

    و لماذا يريد القضاء تحديد مكانه ؟

    444
  • algerie.DZ

    لمتطوع مغترب : لماذا تمكن الأروبيين رغم اختلاف لغاتهم وعاداتهم وووووووو ورغم كل تلك الصراعات والحروب التي حدثت بين دوله : وخاصة بين المانيا وفرنسا في الحربين العالميتين ... من بناء اتحاد من 27 دولة ... في وقت فشلت الدول المغاربية ورغم عددها القليل ورغم ما يجمع بينها من تاريخ وتقاليد ووووووووووو من بناء اتحادهم المزعوم منذ 30سنة ؟؟؟ وأكثر من ذلك : لماذا لا أحد يتسائل عن الأسباب . ولماذا لا أحد يحاول البحث عن الحلول .... في وقت الكل يهاجم الكل والكل يتهم الكل ...... انه الجهل الذي يفعل بعاشقه ما لا يفعله فيه عدوه .

    340
  • HASSEN

    إن المخزن يكذب و العياشة يصدقون و يعلقون، الجزائر تساند الصحراء الغربية أحب من أحب وكره من كره.

    -535
  • tadaz tabraz

    لمتطوع مغترب : يجب على الدول ..تضليل بتضليل و تلفيق بتلفيق ..معاملة بمثل .. يجب حملة شرسة ضدهم .. و رفع تحدي لا نكتفو برد فقط يجب معاملة بمثل . .. تعليقك بحد ذاته هو معاملة بالمثل ومثلك عشرات بل مئات الالاف من الذين حولوا الأمر الى حرفة وهواية بل ومنصب عمل .. 24 سا على 24 سا - 7 أيام على 7 أيام ولمدة 365 يوما وهم يرددون ويلفقون ويضللون ووووووووووو ونفس الشيء يقال عن الطرف الاخر .. وفي المحصلة : قارن بين المانيا وجارتها فرنسا مثلا - الجزائر وجارتها المغرب سوف تكتشف ماذا يفعل الجهل حين يؤجر العقول ويرفض مغادرتها .

    258
  • متتبع

    “القاضي طلب من الشرطة إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذا الشخص الذي يقال إنه في مستشفى في “لوغرونيو” (شمال إسبانيا) هو بالفعل” غالي للنشر

    406
  • خولة

    ماذا سيقول بوريطة لزبانيته.

    -355
  • Laala

    اين بن بطوش؟

    497
  • متطوع مغترب

    يجب على الدول جوار ضربهم في عقر دارهم تضليل بتضليل و تلفيق بتلفيق معاملة بمثل ضرب مواقعهم التواصل الاجتماعي مثلهم كما يفعلون يجب على شعب صحراوي و مراتاني و جزاءري و اسباني أيضا ضرب مواقعهم تعليق على كل ما يدور و يحاك ضدنا في جراءدهم و فيسبوك و تويتر و يوتيوب و غيرها يجب رفع حملة شرسة ضدهم و رفع تحدي لا نكتفو برد فقط يجب معاملة بمثل كما يعلقون على مواقعونا و يشنون و ينشرون سمومهم

    -620

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