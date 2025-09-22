وزيرة خارجية بريطانيا تتحدث عن مستقبل فلسطين.. وهذا ما قالته عن حماس! 

تحدثت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عن مستقبل دولة فلسطين، بعد اعتراف بلادها بها، وقالت إنه لا مكان لحماس فيها.

وقالت كوبر بعد يوم من اعتراف بلادها إلى جانب أستراليا وكندا والبرتغال بدولة فلسطين، إنها أوضحت لوزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أن هذه الخطوة مهمة لضمان الأمن في المنطقة.

وأضافت أنها شددت على ضرورة ألا تقوم حكومته بضم أي جزء من الضفة الغربية المحتلة، وذلك رداً على تصريحات المسؤولين الصهاينة الذين أعلنوا نيتهم تنفيذ عملية ضم كرد على اعتراف بعض الدول الغربية بدولة فلسطين.

وتابعت أن حركة حماس لا مكان لها في مستقبل فلسطين، مشددة على أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل أفضل طريقة لاحترام أمن “الإسرائيليين” والفلسطينيين على حد سواء.

وأعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال مساء الأحد، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك عشية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ما يشكّل تحولا تاريخيا في سياسة هذه الدول الحليفة تقليديا للكيان الصهيوني.