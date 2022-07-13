-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات
جواهر

وزيرة خارجية بريطانيا تنضم إلى السباق لخلافة جونسون

جواهر الشروق
  • 148
  • 0
وزيرة خارجية بريطانيا تنضم إلى السباق لخلافة جونسون
أرشيف
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس

انضمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، يوم الأحد إلى السباق، لخلافة بوريس جونسون كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين الحاكم، حيث تركز التنافس على الضرائب.

وأعلنت تروس، 46 سنة، ترشحها لصحيفة “ديلي تلغراف”، قائلة إن لديها “رؤية واضحة للمكان الذي نحتاج أن نكون فيه، والخبرة والعزم للوصول بنا إلى هناك”.

وجاء عرض تروس، الذي يُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظًا في سباق زعامة حزب المحافظين، في أعقاب عرض وزيرة الدفاع السابقة بيني مورداونت مع توسع السباق إلى 11 مرشحًا.

لكن من المعروف أن مثل هذه المنافسات لا يمكن التنبؤ بها، ومع وجود أكثر من عشرة مشرعين من فصائل متعددة من الحزب الحاكم من المحتمل أن يخوضوا الانتخابات، يقول معلقون سياسيون إنه لا يمكن استبعاد عدد قليل من المتنافسين.

المرشح الأوائل هو وزير المالية السابق ريشي سوناك، الذي أطلق حملته الانتخابية يوم الجمعة بعد أن ساعد في بدء التمرد الوزاري الذي أدى إلى استقالة جونسون القسرية يوم الخميس، وهو الآن يجتذب انتقادات مبكرة من الموالين لجونسون والمرشحين المنافسين.

مقالات ذات صلة
جزائرية ساقها الدعاء إلى الحج في آخر لحظة

جزائرية ساقها الدعاء إلى الحج في آخر لحظة

  هندية تحطم الرقم القياسي العالمي في الجري في سن 105

  هندية تحطم الرقم القياسي العالمي في الجري في سن 105

ألماني يمزق خمار سيدة مسلمة ويعتدي عليها بالضرب

ألماني يمزق خمار سيدة مسلمة ويعتدي عليها بالضرب

إطلاق لقب “أم المتطوعين” على طبيبة متقاعدة خلال موسم الحج (فيديو)

إطلاق لقب “أم المتطوعين” على طبيبة متقاعدة خلال موسم الحج (فيديو)

قصة سفاح النساء الإندونيسي الذي قتل 42 امرأة وشرب لعابهن لسبب صادم!

قصة سفاح النساء الإندونيسي الذي قتل 42 امرأة وشرب لعابهن لسبب صادم!

أوبرا وينفري تودّع والدها بهذه الكلمات المؤثرة بعد وفاته

أوبرا وينفري تودّع والدها بهذه الكلمات المؤثرة بعد وفاته

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد