وزيرة خارجية بريطانيا تنضم إلى السباق لخلافة جونسون

انضمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، يوم الأحد إلى السباق، لخلافة بوريس جونسون كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين الحاكم، حيث تركز التنافس على الضرائب.

وأعلنت تروس، 46 سنة، ترشحها لصحيفة “ديلي تلغراف”، قائلة إن لديها “رؤية واضحة للمكان الذي نحتاج أن نكون فيه، والخبرة والعزم للوصول بنا إلى هناك”.

وجاء عرض تروس، الذي يُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظًا في سباق زعامة حزب المحافظين، في أعقاب عرض وزيرة الدفاع السابقة بيني مورداونت مع توسع السباق إلى 11 مرشحًا.

لكن من المعروف أن مثل هذه المنافسات لا يمكن التنبؤ بها، ومع وجود أكثر من عشرة مشرعين من فصائل متعددة من الحزب الحاكم من المحتمل أن يخوضوا الانتخابات، يقول معلقون سياسيون إنه لا يمكن استبعاد عدد قليل من المتنافسين.

المرشح الأوائل هو وزير المالية السابق ريشي سوناك، الذي أطلق حملته الانتخابية يوم الجمعة بعد أن ساعد في بدء التمرد الوزاري الذي أدى إلى استقالة جونسون القسرية يوم الخميس، وهو الآن يجتذب انتقادات مبكرة من الموالين لجونسون والمرشحين المنافسين.