وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: سندعم رفقة الجزائر حرية الفلسطينيين والصحراويين

أكدت وزير العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية ناليدي باندور، أن بلادها ستدعم رفقة الجزائر حرية الشعبين الفلسطيني والصحراوي.

وأضافت باندور، السبت، في تصريح صحفي عقب لقائها برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن “الجزائر وجنوب إفريقيا يمكنهما لعب أدوار مهمة في القارة الإفريقية بحكم كفاحهما وتاريخهما المشترك فالجزائر وجنوب افريقيا يعرفان معنى الحرية وهو ما سيرافعان من أجل تحقيقه للشعبين الفلسطيني والصحراوي”.

وتابعت قائلة: “سنواصل مع الجزائر العمل على دعم البلدان الإفريقية لإيجاد حلول سلمية لنزاعاتها ونعمل على \ان يكون الحل افريقيا- افريقيا.

وعن العلاقات الجزائرية الجنوب افريقية قالت باندور أن ما يجمع البلدين تاريخ مشترك من الكفاح وعلاقة صداقة متينة ستتوسع لتشمل التعاون الاقتصادي والسياسي.

رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب افريقيا

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا ناليدي بانادور التي تقوم بزيارة إلى الجزائر.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن اللقاء تم فيه التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على ترقيتها إلى تعاون يشمل مجالات عديدة.

كما طبع اللقاء التوافق التام بين البلدين حول مختلف التحديات والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.