-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: سندعم رفقة الجزائر حرية الفلسطينيين والصحراويين

الشروق أونلاين
  • 1199
  • 0
وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: سندعم رفقة الجزائر حرية الفلسطينيين والصحراويين
ح.م
وزيرة خارجية جنوب افريقيا رفقة لعمامرة

أكدت وزير العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية ناليدي باندور، أن بلادها ستدعم رفقة الجزائر حرية الشعبين الفلسطيني والصحراوي.

وأضافت باندور، السبت، في تصريح صحفي عقب لقائها برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن “الجزائر وجنوب إفريقيا يمكنهما لعب أدوار مهمة في القارة الإفريقية بحكم كفاحهما وتاريخهما المشترك فالجزائر وجنوب افريقيا يعرفان معنى الحرية وهو ما سيرافعان من أجل تحقيقه للشعبين الفلسطيني والصحراوي”.

وتابعت قائلة: “سنواصل مع الجزائر العمل على دعم البلدان الإفريقية لإيجاد حلول سلمية لنزاعاتها ونعمل على \ان يكون الحل افريقيا- افريقيا.

وعن العلاقات الجزائرية الجنوب افريقية قالت باندور أن ما يجمع البلدين تاريخ مشترك من الكفاح وعلاقة صداقة متينة ستتوسع لتشمل التعاون الاقتصادي والسياسي.

رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب افريقيا

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا ناليدي بانادور التي تقوم بزيارة إلى الجزائر.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن اللقاء تم فيه التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على ترقيتها إلى تعاون يشمل مجالات عديدة.

كما طبع اللقاء التوافق التام بين البلدين حول مختلف التحديات والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.

مقالات ذات صلة
إيران تثني على مواقف الجزائر من إسرائيل وسوريا

إيران تثني على مواقف الجزائر من إسرائيل وسوريا

الوزير الأول يشارك في افتتاح معرض “دبي للطيران”

الوزير الأول يشارك في افتتاح معرض “دبي للطيران”

8 سنوات سجنا للمدير المعتدي على تلميذة بسطيف

8 سنوات سجنا للمدير المعتدي على تلميذة بسطيف

التقلبات الجوية: الدرك الوطني يحذر من الإفراط في السرعة بهذه الولايات

التقلبات الجوية: الدرك الوطني يحذر من الإفراط في السرعة بهذه الولايات

مقترحات مراجعة القانون الأساسي قريبًا

مقترحات مراجعة القانون الأساسي قريبًا

بلجود يزور مركز تسيير وتنسيق الطوارئ بإسبانيا

بلجود يزور مركز تسيير وتنسيق الطوارئ بإسبانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد