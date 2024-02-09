وزيرة خارجية جنوب افريقيا ترتدي الحجاب وتستشهد بأحاديث نبوية

ألقت وزيرة خارجية جنوب افريقيا خطابا عن الظلم الذي تعرض له الفلسطينيون، وعن استعداد بلادها لنصرتهم وهي ترتدي حجابا، وتستشهد بأحاديث نبوية شريفة.

وقال ناليندي باندور، في لقاء جمعها بالجالية المسلمة، إن إسرائيل وصفت جنوب افريقيا بأنها الذراع القانوي لحركة حماس، لتنفجر القاعة بالضحك.

جاء هذا في البيان الذي أصدره الكيان الصهيوني، والذي أرسله لها زميلها، حيث تساءلت ناليندي بسخرية” حكومة جنوب أفريقيا هي الذراع؟!.

أضافت الوزيرة، قائلة:” تعلمون أنهم يقولون أيضا أنني أتلقى الأوامر من إيران، وأنني من داعمي داعش، رغم أنني لا أعرف حتى ما الذي تمثله داعش”.

وكشفت باندور أمام الجالية المسلمة “لقد وصلوا إلى عائلتي وزوجي وأبنائي”، تابعت” لكن لا بأس نسعى جاهدين طالما أن الفلسطينيين يعلمون أننا معهم في جنوب إفريقيا، سنواصل دعمهم ولن نتعب”.

واستشهدت الوزيرة الجنوب افريقية بأحاديث نبوية، حيث قالت إن” الحديث يلعب دورا مهما لمساعدتنا في فهم القيم التي تقوم عليها الممارسة الإسلامية من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام”.

أضافت: “حديث آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك المسلم ظالما أو مظلوما، وحين سئل كيف ننصر الظالم، قال نصرة الظالم بمنعه من الظلم”.

وأشارت ناليندي أن هذان الحديثان يسيران إلى أنه لا يجوز للمسلمين أن يتعاونوا مع من يضطهدون الاخريين، والاهم من ذلك أن نمتنع عن دعم الظالمين لأن ذلك يؤدي إلى تقويتهم”.

وأنهت الوزيرة خطابها قائلة: “هذه الأحاديث تأمرنا بشكل واضح جدا بدعم المظلومين في نضالاتهم، والانخراط في الأنشطة، التي من شأنها أن تحاسب الظالمين على أفعالهم”.

يُذكر إلى أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، في ديسمبر الماضي، بتهمة ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية في حق الفلسطينيين في غزة.