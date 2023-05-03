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وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش تصل إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش تصل إلى الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

حلّت مساء الأربعاء بالجزائر وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا نجلاء المنقوش، في زيارة عمل تجريها إلى البلاد.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بيان للخارجية الجزائرية، في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية الليبية، وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين.

وقد أجرى وزير الخارجية أحمد عطاف بالمناسبة، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش. على أن تعقد جلسة عمل موسّعة بمشاركة وفدي البلدين يوم الخميس.

وكانت الخارجية الليبية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن المنقوش ستحلّ بالجزائر على رأس وفد هام،  قادمة إليها من تونس.

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