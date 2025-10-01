وزيرة كولومبية تتضامن مع رئيسها بهذه الطريقة!

تخلت وزيرة خارجية كولومبيا عن تأشيرتها الأمريكية احتجاجا على قرار وزارة الخارجية بإلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي بسبب تضامنه مع غزة.

يأتي قرار روزا فيلافيسينسيو في ظل تصاعد التوترات بين البلدين بشأن قضايا تشمل سياسة مكافحة المخدرات، والحرب في غزة، والحشد البحري الأمريكي في فنزويلا المجاورة.

لم ترد وزارة الخارجية الكولومبية على أسئلة حول نوع التأشيرة التي كانت فيلافيسينسيو تحملها، لكنها قالت في بيان إنها غير مهتمة بـ “التأشيرات الدبلوماسية التي تحد من حرية الرأي أو تنتقص من سيادة البلاد.

في وقت لاحق، كتب وزير المالية الكولومبي جيرمان أفيلا في رسالة قصيرة أنه سيتوقف عن استخدام تأشيرته تضامنا مع بيترو، وبسبب العدوان الذي تعرض له من قبل الولايات المتحدة، وكتب: “لنعمل من أجل شعبنا، لا نحتاج إلى تأشيرات”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ألغت تأشيرة بيترو يوم الجمعة بعد مشاركته في احتجاج في نيويورك ضد جرائم الحرب في غزة، والذي دعا فيه بيترو إلى إنشاء جيش دولي لتحرير الضفة الغربية والقطاع.

وظهر غوستافو حاملا مكبر صوت ومرتديا الكوفية الفلسطينية، ودعا الجنود الأمريكيين إلى عصيان أوامر الرئيس ترامب، مضيفا أنه يجب عليهم عدم توجيه بنادقهم ضد الإنسانية.

بعد ساعات من الاحتجاج، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستلغي تأشيرة بيترو بسبب تصرفاته “المتهورة” و”المثيرة للفتنة”.

كان الرئيس الكولومبي قد عاد إلى بلاده عند إعلان إلغاء التأشيرة، بعد أن أمضى عدة أيام في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب على منصة ” اكس” أنه لا يكترث بالعقوبة لأنه مواطن إيطالي أيضا، ويمكنه السفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة.

ويُمثل إلغاء تأشيرة بيترو تدهورا جديدا في علاقات الزعيم اليساري مع إدارة ترامب، التي أدرجت كولومبيا في وقت سابق من هذا الشهر على قائمة الدول التي تقول إنها لا تفي بالتزاماتها الدولية للحد من الاتجار بالمخدرات.

قال جيف رامزي، المحلل الكولومبي في المجلس الأطلسي، إن قرار وزيرة الخارجية بمنع نفسها من زيارة الولايات المتحدة يُعيق العلاقة.

وأضاف أن القرار يعكس أيضا سعي إدارة بيترو للنأي بنفسها عن الحكومة الأمريكية، مع توجه كولومبيا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية العام المقبل.