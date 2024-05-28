وزيرة مغربية ترد بعد انتشار صورة فاضحة لها رفقة ملياردير أسترالي!

نشرت صحيفة أسترالية، مؤخرا، صورة فاضحة لوزيرة مغربية مع ملياردير شهير، تسببت في ضجة واسعة، دفعت بالمعنية إلى الخروج عن صمتها بعد التداول الواسع لشائعات بشأنها.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، الإثنين، في تعليق مقتضب لوسائل إعلام بشأن صورتها مع رجل أعمال أسترالي إنها “مستهدفة منذ العام الماضي”، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

📸🇲🇦🇦🇺 | ارتباك وهروب من الصحافة هكذا كان أول ظهور للوزيرة المغربية #ليلى_بنعلي التي نشرت الصحافة الأسترالية صورها وهي تتبادل القبل والأحضان مع رجل الأعمال الأسترالي #أندرو_فورست في #باريس. pic.twitter.com/GUNU9V2Jpn — 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) May 27, 2024

ونشرت صحيفة “ذي أوستراليان” صورة قالت إنها تجمع بين الوزيرة بنعلي ومدير مجموعة “فورتيسكيو”، رجل الأعمال الأسترالي، أندرو فوريست، عندما كانت الوزيرة المغربية في زيارة قبل أكثر من أسبوع إلى العاصمة الفرنسية، باريس.

ولمحت الصحيفة إلى وجود علاقة عاطفية بين المسؤولين وشبهة تضارب المصالح بينهما، بعدما استقبلت الوزيرة المستثمر المذكور ضمن وفد من مجموعته خلال فيفري الماضي بالرباط، في سياق محادثات ثنائية.

ورغم أن الصورة لا تظهر الوزيرة بشكل واضح، فإن الصحيفة ذكرت أنها استدلت على “صحة المعلومات” الواردة في المقال الذي نشرته، برد فعل مجموعة “فورتيسكيو” الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، والتي لم تؤكد أو تنفي صحة الخبر.

وشككت مصادر مطلعة مقربة من الوزيرة بصحة الصورة المنشورة من قبل الصحيفة الأسترالية، باعتبار أن البنية الجسدية للسيدة بالصورة لا تشبه بنية الوزيرة، حسب صحف محلية.

في سابقة فريدة من نوعها في العالم العربي

صحيفة أسترالية تسرّب صورة لرجل الأعمال الأسترالي أندرو فورست وهو يقبّل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي في موعد غرامي بالعاصمة الفرنسية باريس و اكدت الصحافة ان الوزيرة استقبلته عديد المرات في مكتبها الوزاري . pic.twitter.com/q9hiyjdYTe — daraji wake up (@darajimachcale1) May 27, 2024

وأوضحت تلك المصادر أن “زيارة عمل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى باريس محكومة ببروتوكول صارم، يتضمن التنسيق مع المصالح الدبلوماسية التي تعيّن سائقا للوزيرة يرافقها في تحركاتها المهنية، إضافة إلى التقارير المنجزة من قبل مصالح اليقظة الاقتصادية حول أية مشاركة أو حدث اقتصادي أو مالي يضم مسؤولين مغاربة في الخارج”.

الوزيرة ليلى بنعلي بعد اتهامها بتضارب المصالح عبر إقامة علاقة مع رجال أعمال أسترالي يستثمر في المغرب: غادي نهضر C/GOUD.MA#المغرب #ليلى_بنعلي #فورست pic.twitter.com/3Cs6tVIiYm — Tanja7 (@Tanja7com) May 27, 2024

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة لموقع مغربي، أن الوزيرة “نفت بشكل مطلق” لزملائها بحزب “الأصالة والمعاصرة” صحة الصورة المنشورة.

وأثارت الصورة جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث حاول ذباب المخزن كالعادة إلصاق تهمة تشويه الوزيرة المغربية في أطراف جزائرية، وهو ما سخر منه الكثيرون.

وقال الإعلامي المغربي المقيم بباريس، محمد واموسي، أنه بعيداً عن الحياة الخاصة للوزيرة، فإنه أن تترك الوزيرة مشاغلها الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بواحد من أهم الملفات التي يراهن عليها المغرب وتسافر لصديقها إلى عواصم أوروبية لتعيش معه العسل فالأمر أصبح كبيراً.

ويضيف واموسي، أن “الأمر يبدو أكثر من هذا، معتبراً أن الشخص المذكور، يأتي إلى الرباط و تجلسه بجوارها في الاجتماعات الرسمية وتمنحه الامتيازات والعقود الخاصة و كل المفاتيح، فهذا يعتبر خلطاً بين المسؤولية الرسمية والحياة الخاصة وتداخلاً للمصالح”.

وختم الإعلامي المغربي تدوينته بالقول : “ما نشره الإعلام الأسترالي عن وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي معيب جدا و يتطلب اتخاذ قرارات”.

يذكر أن ليلى بنعلي، البالغة من العمر 46 عاما، سياسية ووزيرة مغربية، عينت في أكتوبر 2021 وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في حكومة عزيز أخنوش، وهي عضو في حزب الأصالة والمعاصرة.