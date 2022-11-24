وزيرة من أصول جزائرية ترتدي شارة المثليين في مباراة بلجيكا

ارتدت حجة لحبيب، وزيرة الخارجية البلجيكية، ذات الأصول الجزائرية، شارة المثليين لدى حضورها مباراة المنتخب البلجيكي أمام كندا.

ونشرت حجة لحبيب عبر حسابها في موقع “تويتر” صورة لها تظهر ارتدائها لشارة (حب واحد) دعما للمثليين.

ويوم 16 جويلية 2022، أعلن المتحدث باسم الائتلاف الحاكم في بلجيكا جورج لويس بوشيز يوم الجمعة، عن تعيين الصحفية ذات الأصول الجزائرية حاجّة لحبيب وزيرة للخارجية بعد استقالة سابقتها صوفي ويلمز.

وحسب ما ذكره الإعلام البلجيكي، فإن لحبيب التي عملت لمدة 20 عاما كمذيعة أخبار في الإذاعة الحكومية “RTBF”، هي أول وزير للخارجية في بلجيكا من أصول جزائرية.

وقالت حجّة لحبيب بعد تعيينها وزيرة للخارجية: “لقد كنت صحفية في الميدان، في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان والهند وأماكن أخرى، وكنت أرغب دائما في بناء الجسور بين الضفاف المتباعدة”.

وأضافت: “رغبتي بالمساهمة في وجود عالم أكثر عدلا وحرية واحتراما، تدفعني لقبول المنصب، على الرغم من عدم امتلاكي لأي تجربة سياسية”.