وزيرة هولندية ستعتزل السياسة بسبب مخاوف على أسرتها

أعلنت وزيرة المالية الهولندية أنها ستعتزل السياسة بعد الانتخابات المقبلة لتخليص أسرتها من عبء التهديدات الموجهة لها.

وقالت سيغريد كاج في مقابلة صحفية إن عملها كان ثقيلا على زوجها وأولادها. أضافت، “أنا لا أستسلم لأن أمني يمثل مشكلة بالنسبة لي لكنه يخصهم” تابعت: “أود أن يهدأ الوضع بالنسبة لهم “، بحسب وكالة “روريترز“.

وتحدثت ابنتا كاغ في برنامج تلفزيوني هولندي مؤخرا عن مخاوفهما على والدتهما بسبب التهديدات التي تعرضت لها، مما تسبب في انفعال واضح للوزيرة عندما واجهت التسجيل.

وقالت كاج (61 عاما)، إن بيئة السياسيين في هولندا أصبحت “سامة”، حيث تعرضت هي والعديد من زملائها للتهديد المستمر وغالبا ما يحتاجون إلى إجراءات أمنية مشددة.

ويأتي قرار الوزيرة الهولندية بالمغادرة بعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس الوزراء مارك روتي بشكل غير متوقع أنه سيترك السياسة بمجرد تشكيل حكومة جديدة.