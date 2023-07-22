وزيرتان من أصل جزائري في حكومة ماكرون الجديدة.. من تكونان؟

اجتماع مجلس وزراء حكومة ماكرون الجديدة التي تظم وزيرتين من أصل جزائري، 21 جويلية 2023.

عقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأمس الجمعة 21 جويلية، أول إجتماع له مع طاقمه الحكومي الجديد بعد تعديله الأخير. ماكرون طرح أثناء اجتماعه مع وزراءه 4 مواضيع طارئة : تداعيات أعمال الشغب التي تلت مقتل الشاب “نائل” من طرف شرطي فرنسي، الجفاف والحرائق، الزيادة في أسعار الطاقة والوصول للرعاية الطبية.

وزيرتان من أصل جزائري كانتا من بين الوزراء الجدد في حكومة إيمانويل ماكرون. الوزيرتان هما : صبرينة أغريستي روباش وهي الوزيرة المكلفة بالمدينة وفضيلة خطابي وهي الوزيرة المنتدبة لدى وزارة التضامن والعائلات والمكلفة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

كلتا الوزيرتان مولودتان بفرنسا في عائلات مهاجرين جزائريين. وهما مناضلتان في حزب إيمانويل ماكرون “النهضة” الذي كانت تسميته سابقا “الجمهورية إلى الأمام”.

فضيلة خطابي، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة التضامن والعائلات والمكلفة بالأشخاص ذوي الإعاقة

ولدت فضيلة خطابي في 23 فيفري 1962 وتشتغل كأستاذة لغة إنجليزية.

انخرطت في الحزب الإشتراكي عام 2002. وتحت ألوان الحزب الإشتراكي انتخبت عضوا في المجلس الإقليمي لمنطقة بورغندي عام 2004، ثم أعيد انتخابها عام 2010 مرة أخرى، لتصبح نائبة رئيس المنطقة.

تركت الحزب الإشتراكي عام 2015 وانسحبت من الساحة السياسية لفترة.

تم انتخاب فضيلة خطابي في الإنتخابات التشريعية الفرنسية عام 2017 تحت ألوان حزب “الجمهورية إلى الأمام”. انتخابها تم بعد دور ثاني أمام مترشح يميني من الجبهة الوطنية.

في 17 أكتوبر 2017 تم انتخاب فضيلة خطابي رئيسة لمجموعة الصداقة الجزائرية الفرنسية في البرلمان الفرنسي.

كما ترأست لجنة الشؤون الإجتماعية في البرلمان الفرنسي في 22 جويلية 2020.

تمت إعادة انتخابها في تشريعيات 2022 كنائبة بالبرلمان الفرنسي عام 2022، ومع ذلك إعادة انتخابها في لجنة الشؤون الإجتماعية بالبرلمان الفرنسي.

صبرينة أغريستي روباش، وزيرة مكلفة بالمدينة

الوزيرة الثانية من أصول جزائرية في حكومة ماكرون الجديدة هي صبرينة أغريستي روباش. منتجة سمعي بصري المهنة.

وزيرة الدولة للمدينة ولدت في 13 أكتوبر 1976 بمرسيليا أين نشأت في أسرة متواضعة، حيث كان أبوها بناءا. يقال عنها أنها مقربة من الزوجين بريجيت وإيمانويل ماكرون منذ 2016.

صبرينة أغريستي روباش مستشارة إقليمية خاصة مسؤولة عن مكافحة العنف ضد المرأة والتحرش المدرسي لمجلس إقليم ألب كوت دازور. وهي أيضا عضوة في المجلس الأعلى للمساواة بين المرأة والرجل منذ عام 2022.

ترشحت في تشريعيات 2022 أين تم انتخابها نائبة برلمانية في الدور الثاني بنسبة 50.79٪.

الوزيرتان من أصل جزائري ليستا أولى وزيرتين فرنسيتين من أصل جزائري في حكومة فرنسية. فكان الفرنكو جزائري عزوز بقاق أول وزير فرنسي من أصول مغاربية يتم تعيينه في حكومة فرنسية عام 2005 وزيرا لتكافؤ الفرص.

عزوز بقاق استقال عام 2007 تنديدا بـ”رفضه التمييز والترهيب” الذي مارسه نيكولا ساركوزي وزير الداخلية آنذاك أثناء تسييره لأحداث 2005 في فرنسا. وهي أحداث مماثلة للأحداث التي وقعت مؤخرا بعد مقتل الشاب “نائل”.