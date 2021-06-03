وزير إفريقي يغرد بالعربية ردا على بوقدوم

غرّد وزير خارجية جمهورية توغو، روبار دوسي باللغة العربية ردا على نظيره الجزائري صبري بوقدوم عقب المحادثات الهاتفية التي جمعتهما، مؤكدا أنه سيعمل معه على تحقيق السلام في منطقة الساحل.

وقال وزير الخارجية التوغولي في تغريدة له على حسابه الرسمي “أسعدني التحدث معك يا أخي صبري. إني أتكل عليك للعمل سويا لكي نحقق السلام في الساحل.

بوقدوم ونظيره التوغولي يبحثان مستجدات الأوضاع في مالي

وكان وزير الخارجية صبري بوقدوم قد بحث، الأربعاء 2 جوان 2021، مع نظيره التوغولي روبار دوسي مستجدات الأوضاع في مالي وتنسيق المواقف في القضايا الإفريقية خلال مكالمة هاتفية جمتعهما.

وجاء في تغريدة لوزير الخارجية صبري بوقدوم على صفحته الرسمية:

تبادل الآراء وتنسيق المواقف حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وبالخصوص في جمهورية مالي، شكلت المحاور الرئيسية للمكالمة التي جمعتني مع زميلي وأخي العزيز روبار دوسي، وزير خارجية جمهورية توغو.