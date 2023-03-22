وزير اقتصاد المعرفة: 1500 مؤسسة ناشئة تحصلت على الوسم

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد بأن “1500 مؤسسة ناشئة تحصلت على الوسم لحد اليوم”.

وأوضح المهدي وليد، الثلاثاء، في تصريح لوسائل الاعلام خلال إشرافه رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري على تدشين مصحة بيطرية بكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الشادلي بن جديد بالطارف “ترافق المؤسسات الناشئة بعدة طرق بينها دعوتها الى الحصول على الوسم كأول خطوة وجب أن تقوم بها هذه المؤسسات من خلال تسجيلها عبر منصة الوزارة للحصول عليه”.

وأضاف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بأن “حصول المؤسسات الناشئة علي الوسم سيمنحها العديد من المزايا الضريبية والتمويلات التي تتعلق بنموذج الأعمال الخاص بها زيادة على كونه يفتح لها باب التمويل عن طريق الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة”.