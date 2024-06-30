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على المدى القريب

وزير الأشغال العمومية: مشاريع الطرقات في العاصمة تهدف للحدّ من الازدحام المروري

الشروق أونلاين
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وزير الأشغال العمومية: مشاريع الطرقات في العاصمة تهدف للحدّ من الازدحام المروري
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الازدحام المروري في العاصمة

أوضح وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ يوم الأحد، أن مشاريع القطاع الجارية حاليا بالعاصمة في مجال الطرقات، تهدف للحدّ من الازدحام المروري.

وقال رخروخ في تصريح للصحافة، على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية بالمجلس الشعبي الوطني إن:

الورشات المفتوحة حاليا بالعاصمة، سواء تلك المتعلقة بشبكة الطرقات أو السكك الحديدية أو ميترو الجزائر، تهدف أساسا إلى التقليل من الازدحام المروري”. مبرزا أنه تم إطلاقها في إطار “برنامج كبير خصّص لهذا الغرض”.

وتابع الوزير أنه سيتمّ الشروع في استلام وفتح العديد من الطرقات، على غرار تلك المنجزة حاليا ببلديات العاشور، الشراقة، والسحاولة. ما من شأنه المساهمة في الحدّ من الازدحام المروري على المدى القريب.

أما على المدى المتوسط، فقد أشار الوزير إلى إطلاق العديد من مشاريع السكك الحديدية والميترو لنفس الغرض. مبرزا أهمية وسائل النقل الجماعية في التقليل من الظاهرة.

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