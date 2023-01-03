وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى (فيديو)
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير،الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة.
وقالت تقارير إخبارية إن هذه أول عملية اقتحام لزعيم الصهيونية الدينية المتطرفة بعد توليه حقيبة الأمن القومي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير قوله إن الحكومة الإسرائيلية “لن تستسلم لتهديدات” حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
مستوطنون يؤدون صلوات وطقوس تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى من باب الملك فيصل pic.twitter.com/HO4WoDZ3aS
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 3, 2023
واقتحم الوزير المنتمي لليمين المتطرف مجمع المسجد الأقصى في خطوة أدانها الفلسطينيون ووصفوها بأنها استفزازية.
وكان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد قد حذر من أن زيارة بن غفير قد تثير أعمال عنف.
القناة 12 العبرية: تهديدات حمـــــــاس مرت عبر الوسيط المصري ووسطاء الأمم المتحدة الذين قالوا إن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا اقتحم بن غفير الأقصى وهذا سيؤدي إلى التصعيد. pic.twitter.com/EClNpvcpCT
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 2, 2023
عزم مسبق وتضليل إعلامي
وجاءت عملية الاقتحام دون سابق إنذار، حيث أشاعت مصادر إسرائيلية بأنه قرر إرجاء الزيارة بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان بن غفير قد أعلن عزمه اقتحام المسجد ولكنه لم يحدد موعدا لذلك، حيث قال في تغريدة على تويتر، الأحد: “الأقصى قضية مهمة، وكما قلت، أخطط للصعود إلى الحرم القدسي”.
وأضاف: “سنحافظ على حرية الحركة للمسلمين والمسيحيين لكن اليهود سيدخلون أيضا الأقصى”.
وكانت تقارير عبرية قد أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته مساء الاثنين برئيس الحكومة.
نائب محافظ القدس عبد الله صيام: “اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى شبيه باقتحام شارون عام 2000 ولن يمر مرور الكرام لأن القدس والضفة الغربية على صفيح ساخن”.#فلسطين #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/I6CBD13dL2
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 3, 2023
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن جهاز المخابرات “الشاباك” هو الذي أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن، وسمح باقتحام الأقصى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قرار دخول بن غفير للحرم القدسي اتخذ أمس خلال اجتماعه مع نتنياهو.
وتم الاقتحام عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء وشمل جولة في باحات المسجد.
المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة #عاجلhttps://t.co/f0zIb0peIH
— Quds Press | قدس برس (@QudsPress) January 3, 2023
وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قد ذكرت أن حركة حماس أرسلت رسالة عبر الوسيط المصري والأمم المتحدة.
وقالت حماس إنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا نفذ بن غفير تهديده باقتحام الأقصى.
وسبق لبن غفير أن اقتحم الأقصى مرارا، بصفة شخصية ثم بصفته نائبا في الكنيست، ووعد خلال حملته الانتخابية باقتحامه إذا أصبح وزيرا.
#عاجل وسط حماية أمنية مشددة .. وزير أمن الاحتلال إيتمار بن جبير يقتحم المسجد الأقصى pic.twitter.com/XMnFKQcVTq
— AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 3, 2023
استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام الأقصى من قبل الوزير الإسرائيلي، واعتبرته استفزازا غير مسبوق وتهديدا خطيرا، واستخفافا بالمطالبات بوقف الاقتحامات.
وأشارت إلى أنه تشريعًا لمزيد منها، واستباحة للأقصى من قبل غلاة المستوطنين، وتشجيعًا لهم، وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى.
وحمّلت الوزارة الفلسطينية رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على الأقصى.
وقالت إنها ستتابع الأمر “على المستويات كافة بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية”.
من جانبها، اعتبرت حماس اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى جريمة واستمرارًا لعدوان إسرائيل على المقدسات وحربًا على هويتها العربية.
وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية أن “الشعب الفلسطيني سيواصل دفاعه عن مقدساته ومسجده الأقصى وقتاله من أجل تطهيره من دنس الاحتلال”.
وأدى بن غفير اليمين الدستورية الأسبوع الماضي ضمن حكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو تضم أحزابا يمينية متطرفة وأخرى دينية.
المصدر : وكالات