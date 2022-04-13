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وزير الأوقاف المصري: كثرة الإنجاب تؤدي إلى الطلاق

سمية سعادة
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وزير الأوقاف المصري: كثرة الإنجاب تؤدي إلى الطلاق
أرشيف
وزير الأوقاف المصري مختار جمعة

أكد وزير الأوقاف المصري، مختار جمعة، أن كثرة الإنجاب تعد من بين الأسباب المؤدية إلى الطلاق.

جاء هذا التصريح في أعقاب مشاركة جمعة في مناقشة مجلس الشيوخ التي ركزت على مشكلة الكثافة السكانية في مصر وانعكاسها على الجانب الاقتصادي.

واعتبر وزير الأوقاف خلال مداخلته، أن الكثافة السكانية لا تؤثر على الجانب الاقتصادي وحسب، بل يمتد تأثيرها إلى الجانب الصحي والجمالي للمرأة، حيث قال “يقينا المرأة عندما تنشغل بالأطفال والحمل يؤثر على حياتها الاجتماعية، ويكون سببا من أسباب الطلاق” موضحا أن “الزوج لا يجد منها التفرغ”. مضيفا “الإمام الغزالي قال إن كثرة الإنجاب يؤثر على جمال المرأة ونضارتها”.

وأشار جمعة إلى أن وزارة الأوقاف ستستعين بالأطباء في المساجد للتوعية بقضايا الأسرة والزيادة السكانية، لافتا إلى تدريب أزيد من 8 ألاف إمام، وتنظيم 3617 ندوة، بالإضافة إلى “تشكيل فريق من الواعظات والراهبات لتنفيذ حملة طرق الأبواب” حيث مكنّت هذه العملية من الوصول إلى مليون أسرة.

وأثارت هذه التصريحات، كسابقاتها التي قال فيها مختار جمعة ” إن سد حوائج الناس أولى من الحج” موجة من الانتقادات الشديدة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال عبد الله عبد اللطيف معلقا:

“بالعكس، الإنجاب يزيد من ترابط الزوجين والتمسّك ببعضهما وغالبا بسبب كثرة الأبناء”.

ورد عبد المجيد على تصريحات وزير الأوقاف، بقوله” الرسول عليه الصلاة والسلام يقول (تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلودَ، فإني مُكَاثِرٌ بكم الأنبياءَ يومَ القيامةِ ) الإنجاب لا يأتي بالطلاق وليس له علاقة.

ولفت شخص آخر إلى أن “توصيات المنظمات العالمية للتخفيف من الإنجاب في الدول العربية بوجه الخصوص، الصدمة بأن هذه الحرب ليست بالجديدة، منذ الخمسينات، وهناك برامج علنية مقدمة لعدة دول وفيها دمج مالي وكيميائي”.

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