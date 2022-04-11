وزير الأوقاف المصري يثير جدلا بتصريحه : “قضاء حوائج الناس أولى من الحج”

أثار تصريح لوزير الأوقاف المصري، مختار جمعة، موجة من الجدل والغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حين قال إن:” قضاء حوائج الناس أولى من الحج”.

وقال وزير الأوقاف خلال مناقشة مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) مشكلة الزيادة السكانية في مصر: “قضاء حوائج الناس، وسد حاجات المجتمع أولى من الحج، فلو لدينا 100 ألف حاج سنويا، وكل حاج يتكلف 10 آلاف دولار نكون محتاجين مليار دولار”.

وتساءل جمعة عمن هم الأولى بالمليار دولار “الغذاء والدواء أم نوجه الحج نافلة أو حج عمرة نافلة” مؤكدا على أن “أولويات ومقاييس فقه الدولة تختلف عن مقاييس فقه الفرد” لافتا إلى أن ” هناك لجنة تعطي الأولوية لمن لم يسبق له حج أصلا”، مضيفا أن الوزارة الوصية اتخذت قرارا بأنه ” لا حج على نفقة الوزارة”، بحسب ما جاء في جريدة ” اليوم السابع” المصرية.

واستنكر جمعة الأنانية التي يتعامل بها أفراد المجتمع مع الإنجاب، حيث قال: “بعض الناس يقول ليس لدى مشكلة وحالتي المالية تسمح لي بأن أنجب عدد من الأطفال” يتابع”: وهنا أقول له إن هذه أنانية شديدة، فالأمور لا تقاس بأحوال الأفراد وإنما تقاس بجميل أحوال الدولة” متسائلا: “فهل أنت تستطيع أن تعمل شبكة طرق وتعليم ومستشفى”.

واستطرد وزير الأوقاف قائلا: “نزيد سنويا ما بين مليوني ونصف سنويا، فلو كل ألف طالب محتاج مدرسة، يكون كل مليون فرد زيادة في حاجة إلى ألف مدرسة وجامعة، وبالتالي لو استطعت أن توفر الطعام والشراب كفرد لأطفالك، لن تستطيع توفير كل الخدمات”.

وأثارت تصريحات وزير الأوقاف المصري موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقده النشطاء ولفتوا انتباهه إلى المشاريع التي تستنزف خزينة الدولة دون أين يكون لها أي فائدة على المواطن.