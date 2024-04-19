وزير الإتصال يتحدّث عن قضية الصحفي فريد عليلات

فند وزير الاتصال محمد لعقاب، كل الأخبار التي تداولتها وسائل اعلام عالمية مفادها منع الجزائر لأحد مواطنيها من دخول أرض الوطن، مؤكدا بأن أبواب الجزائر مفتوحة أمام كل جزائري.

وبخصوص قضية الصحفي فريد عليلات، مراسل مجلة “جون أفريك” الفرنسية، قال الوزير لعقاب، “الجزائر لم تمنع فريد عليلات من دخول البلاد بصفته جزائري، بل منعت دخول مجلة جون أفريك، التي اتخذت منحى عدائي ضد الجزائر، من خلال ما تصدره من مقالات”.

وفي تصريح نقلته وكالة الانباء الجزائرية، قال محمد لعقاب، “الصحفي فريد عليلات مواطن جزائري غير انه في نفس الوقت صحفي في مجلة غير مرحب بها وعندما تستغل هذه الوسيلة الإعلامية جنسيته الجزائرية وتدخل بطرق ملتوية للقيام بأعمال صحفية فهذا غير مقبول”، موضحا بأن “الفصل بين الإثنين صعب، هو كجزائري مرحب به أما ان يقوم بأعمال صحفية لوسيلته الإعلامية التي اختارت ان تتخذ مواقف غير ودية تجاه الجزائر فهو غير مسموح”.

ويعدّ حديث وزير الاتصال محمد لعقاب، أول ردّ رسمي على وسائل إعلام عالمية، على غرار “واشنطن بوست” الأمريكية، التي تحدّثت عن منع الجزائر لصحفي جزائري من دخول أرض الوطن واعادته إلى الوجهة التي جاء منها، فرنسا، واصفة هذه الخطوة بالمقوضة لحرية الصحافة في الجزائر.