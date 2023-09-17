وزير الإتصال يدعو الجرائد والصحف إلى التحول الرقمي

في اجتماع بمسؤولي ومدراء الصحف الوطنية المكتوبة

اجتمع وزير الإتصال، محمد لعقاب، بمسؤولي ومدراء الصحف الوطنية المكتوبة، مساء اليوم، الأحد 17 سبتمبر، بمقر الوزارة.

اجتمع وزير الإتصال، محمد لعقاب، بمسؤولي ومدراء الصحف الوطنية المكتوبة، مساء اليوم، الأحد 17 سبتمبر، بمقر الوزارة.

حسب البيان الذي نشرته وزارة الإتصال، فقد دعا محمد لعقاب “القائمين على هذه المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة التوجه نحو التحول الرقمي لهذه الجرائد والصحف مؤكدا التنافس القوي الذي تشهده الصحافة الإلكترونية في الوقت الراهن.”

الوزير، الذي قدم تشخيصا لوضعية الصحافة بالجزائر، أكّد أن “الدولة الجزائرية لها نية صادقة وجادة في وضع القطاع على السكة الصحيحة من خلال استكمال القوانين المنظمة للقطاع وكذا تنصيب المؤسسات المؤطرة له، على غرار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ومجلس أخلاقيات المهنة اللذان سيكون لهما دور مهم في تنظيم القطاع وتطويره.” حسب بيان وزارة الإتصال.

كما تحدث الوزير مع ومدراء الصحف الوطنية المكتوبة “الجوانب الفعلية التي من شأنها تقديم حلول عملية ناجعة لمشاكل الصحف والنهوض بالقطاع”.

مسؤولو ومدراء الجرائد الوطنية من جهتهم، “استحسنوا هذا اللقاء”، يقول البيان، مضيفا أنهم ثمنوا “مبادرة الوزير في الإصغاء لانشغالاتهم وابداءهم للحلول المقترحة التي من شأنها تقديم إضافة نوعية للقطاع، خاصة ما تعلق بإعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة والصحفيين، والبحث عن مصادر جديدة للتمويل عن طريق تنظيم سوق الإشهار.”

وزير الإتصال وفي ختام الإجتماع، جدد دعوته للفاعلين في قطاع الإعلام ومسؤولي الجرائد الوطنية “إلى تظافر جهود الجميع في إرساء أسس صحافة وطنية ومتزنة خدمة للمصالح العليا للبلاد.”