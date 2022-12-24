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وزير الإعلام الفلسطيني يدعو لتنفيذ قرارات القمة العربية بالجزائر

الشروق أونلاين
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وزير الإعلام الفلسطيني يدعو لتنفيذ قرارات القمة العربية بالجزائر
أرشيف
نبيل أبو ردينة

دعا وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة يوم السبت، إلى تنفيذ قرارات القمة العربية  بالجزائر، عبر إطلاق حملة إعلامية لدعم القضية الفلسطينية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين، فقد أكد أبو ردينة في اجتماع وزراء الإعلام العرب بالعاصمة الليبية طرابلس، ضرورة الإسراع في وضع “الآليات اللازمة لبدء حملة إعلامية عربية، تدعم القضية الفلسطينية”.

وقال أبو ردينة في كلمته بالمناسبة:”ندعو إلى تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب، والقمة العربية بالجزائر”.

وذكّر المسؤول الفلسطيني بأن قمة الجزائر أسفرت عن “تشكيل لجنة عربية للتحرّك إعلاميا، وفضح ممارسات الاحتلال للعالم”.

وتابع يقول في هذا السياق:”لنعمل على التحوّل من القول إلى الفعل، وعلى تنفيذ كافة القرارات على أرض الواقع”.

وأضاف أبو ردينة:”لقد أدرك الاحتلال خطورة انتصار الرواية الفلسطينية في العالم. خاصة في أمريكا وأوروبا، حيث يوجد تغيير مجتمعي إيجابي نحو القضية الفلسطينية”.

مردفا:”لذلك هناك أهمية لإطلاق حملة إعلامية عربية موحّدة، تدعم الرواية الفلسطينية وتكشف زيف رواية الاحتلال”.

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