وزير الاتصال: الإعلام شريك أساسي لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة

أكد وزير الاتصال زهير بوعمامة، أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة لدى المواطنين، وترسيخ السلوكيات الكفيلة بالحفاظ على الموارد الوطنية، داعيًا إلى مساهمة أكبر للصحفيين في نشر الوعي بأهمية الاستهلاك العقلاني للطاقة.

وأوضح بوعمامة، خلال إشرافه أمس السبت على افتتاح يوم تحسيسي وتكويني لفائدة الإعلاميين حول ترشيد استهلاك الطاقة في فصل الصيف، نظمته وزارة الاتصال بالتعاون مع وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، أن وسائل الإعلام “تضطلع بدور كبير في ترقية مبادئ النجاعة الطاقوية وتحويلها إلى قيم مجتمعية راسخة”.

وأشار الوزير إلى أن مساهمة الصحفيين في إنجاح الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف تكتسي “أهمية بالغة”، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه المنظومة الإعلامية في مرافقة السياسات التنموية للبلاد، انطلاقًا من مهام الخدمة العمومية التي تضطلع بها، مؤكدًا أن التخصص في معالجة مثل هذه الملفات أصبح “ضرورة لا مناص منها”.

وأضاف أن هذا اليوم التحسيسي والتكويني يندرج ضمن مسعى تمكين الإعلاميين من التحكم في المصطلحات التقنية والمفاهيم العلمية المرتبطة بالطاقة، بما يساهم في تحسين نجاعة العملية الاتصالية الرامية إلى تغيير السلوك الاستهلاكي للمواطنين والحد من مظاهر التبذير.

وأكد بوعمامة أن موضوع استهلاك الطاقة يكتسي “بعدًا استراتيجيًا” لارتباطه بالتنمية والأمن الطاقوي وضمان حق الأجيال القادمة في الموارد الوطنية، مشددًا على ضرورة تبني ممارسات سليمة تكرس الاستهلاك العقلاني للطاقة، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة والإمكانات التي تسخرها لمواكبة الاحتياجات الطاقوية للبلاد.

ودعا الوزير مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى الانخراط في جهود التحسيس بأهمية عقلنة الاستهلاك ومحاربة التبذير، من خلال الترويج لسلوكيات بسيطة في الحياة اليومية تضمن التوازن بين الاستفادة من خدمة عمومية ذات جودة والحفاظ على استدامة الموارد.

وشهد اليوم التحسيسي والتكويني تقديم عدة عروض، من بينها مداخلة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، مروان شعبان، الذي أكد أهمية “الانتقال من نموذج يتميز بوتيرة استهلاك متسارعة إلى نظام مستدام يخلو من الهدر الطاقوي”.

وأوضح شعبان أن هذا التحول يقوم على “توازن استراتيجي” يرتكز على تحسين كفاءة الطاقة، وترسيخ ثقافة الترشيد، والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، إلى جانب تحسين استغلال الاحتياطات الأحفورية.

من جهتها، أبرزت مديرة الاتصال بمجمع سونلغاز، فاطمة الزهراء مرزوقي، الجهود التي بذلها المجمع العمومي لضمان مرور فصل الصيف في “أحسن الظروف”، من خلال خطة عمل تهدف إلى تعزيز موثوقية المنشآت.

وأوضحت أن هذه الخطة تشمل إنجاز هياكل جديدة وصيانة المنشآت الموجودة، إضافة إلى تعبئة فرق للتدخل عبر مختلف الأنشطة المتعلقة بالإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ، مشيرة إلى ضرورة مرافقة هذه الجهود بسلوك استهلاكي عقلاني من طرف الزبائن.

بدوره، تطرق الخبير في الطاقة وممثل الجمعية الوطنية “مدن الطاقة الجزائر” (Energy Cities Algeria)، زاهير روابح، إلى دور المجتمع المدني في ترشيد استهلاك الطاقة ونشر السلوكيات اليومية البسيطة التي تساهم في الحفاظ على الموارد الطاقوية.