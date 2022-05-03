وزير الاتصال: الصحافة الوطنية مدعوة إلى إبراز مواقف الجزائر الثابتة

أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، الاثنين، في رسالة عشية إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث ماي من كل سنة، أن الصحافة العمومية والخاصة مدعوة إلى إبراز مواقف الجزائر الثابتة والوازنة إقليميا ودوليا.

وقال بوسليماني أنه: “تكريسا للواجب الوطني والمهني، فإن الصحافة العمومية والخاصة مدعوة لاسيما في ظل الرهانات القائمة والتحديات الناجمة عن تجاذب المصالح الدولية إلى إبراز مواقف الجزائر الثابتة والوازنة إقليميا ودوليا”.

وأوضح أن الصحافة الوطنية مدعوة خاصة ونحن على مشارف إحياء الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية إلى إبراز إنجازات الدولة غير المسبوقة في مختلف المجالات والموجهة أساسا لحماية وتعزيز حقوق المواطن وهو ما جسدته القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في بعديها الاجتماعي والاقتصادي.

وتابع وزير الاتصال مبرزا بأن حرية الصحافة “تعززت بكثير من المكاسب كالتقنيات الجديدة التي سهلت عملية التواصل الآني والوصول إلى مصادر المعلومة، لكنها أصبحت بالمقابل أداة خطيرة تستخدم للمساس بخصوصيات الأفراد وبأمن وسيادة واستقرار الدول”، لافتا في هذا السياق إلى أن الجزائر التي تعد بحسب تقارير دولية مختصة “من أكثر الدول تعرضا لحروب الجيل الرابع وللهجمات الإلكترونية، تظل ملتزمة بحماية حرية الصحافة وحقوق الصحافيين والمنتسبين للمهنة من خلال ما تحظى به من دعم الدولة”.

ويتجلى هذا الدعم حسب الوزير في صور متعددة منها تكريس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لثقافة التواصل المباشر مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الدورية مع الإعلاميين والصحافيين.

كما تجلى هذا الدعم أيضا يضيف الوزير في “الضمانات القوية لحماية وترقية حرية الصحافة لاسيما من خلال المبادئ المعلنة في الدستور والعمل على تعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة والمرافقة المادية للعديد من وسائل الإعلام بما فيها الخاصة”.

و تابع الوزير أن نجاح هذه المساعي “مرتبط بوعي الصحافي بدوره الفاعل في إعلام المواطن باحترافية ومسؤولية وتفادي المعلومات المضللة والأخبار المغلوطة التي يروجها أعداء الجزائر، الثابتة على مبادئها الدولية والعازمة على تحقيق التطور اللائق بحجمها ومكانتها المتميزة”.

واستطرد وزير الاتصال قائلا بأن هذا الدور الذي ما فتئت أسرة الصحافة الوطنية تضطلع به عبر مختلف محطات مسارها المهني، يتأكد اليوم في ظل تنافس إعلامي دولي قوي يقتضي التموقع الكمي والكيفي القوي إسهاما في إنجاح برنامج الجزائر الجديدة والمناسبات الإقليمية والجهوية الهامة التي ستحتضنها بلادنا قريبا”.