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وزير الاتصال: تأسيس مجلس للصحافة يضم خبراء وإعلاميين  

الشروق أونلاين
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وزير الاتصال: تأسيس مجلس للصحافة يضم خبراء وإعلاميين  
ح.م
وزير الاتصال محمد بوسليماني

أعلن وزير الاتصال محمد بوسليماني، الاثنين، عن تأسيس مجلس للصحافة يضم خبراء وإعلاميين ذوي خبرة عالية.  

وقال الوزير، خلال استضافته في فوروم الإذاعة للقناة الأولى، أن مجلس الصحافة يضم خبراء و إعلاميين ذوي خبرة عالية  وستنبثق عنه عدة  لجان كلجنة آداب وأخلاقيات المهنة و لجنة بطاقة الصحفي المحترف التي ستضطلع بمهمة تطهير القطاع من الدخلاء.

كما كشف وزير الاتصال عن مشاريع قوانين أخرى سترى النور مباشرة بعد صدور قانون الإعلام الجديد لتنظيم القطاع  معددا مشروعي قانونين متعلقين بالإشهار وآخر متعلق بسبر الآراء .

وعن مشروع القانون العضوي للإعلام قال الوزير أن هذا القانون الذي تم تقديمه للحكومة أملته التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي كظهور الصحافة الالكترونية وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة،كما جاء ليواكب مضامين الدستور الجديد الذي يكرس حرية التعبير .

وأضاف بوسليماني أن مشروع القانون العضوي للإعلام  سينظم المهنة وسيسد نقائص قانون الاعلام  الذي لم يعد يستجيب للتطورات الحاصلة في المشهد الاعلامي، كما سيساعد الصحفيين ليكونوا أكثر احترافية.

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