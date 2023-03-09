وزير الاتصال: تكوين الصحفيين ضروري لمواكبة الرقمنة والذكاء الاصطناعي  

قال وزير الاتصال محمد بوسليماني، إن تكوين الصحفيين لمواكبة الرقمنة والذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا وإنما أصبح ضرورة مستعجلة.

وأوضح بوسليماني، الخميس، خلال إشرافه بتلمسان على انطلاق فعاليات الدورة التكوينية الخامسة حول الاتصال المؤسساتي أن الرئيس تبون يدعم بصفة مطلقة عملية تكوين الصحفيين و تعزيز قدراتهم للارتقاء بأدائهم في مرافقة التطور المتنامي للجزائر الجديدة، ومسايرة عالم الرقمنة و الذكاء الاصطناعي.

وأضاف بوسليماني أن هذه الدورة التكوينية حول الاتصال المؤسساتي بتلمسان يستفيد منها أيضا الإعلاميون وخلايا الاتصال بولايات: سيدي بلعباس، عين تيموشنت، سعيدة، البيض، النعامة.

وتابع قائلا “هذه الدورات التكوينية ستستكمل لاحقا، تعميما للفائدة وتحفيزا للإعلام الوطني، لاسيما المحلي والجواري، وكذلك من أجل ضمان علاقة تواصل سلسة بين الإدارة و المواطن و مرافقة برامج التنمية باحترافية.