وزير الاتصال: صدور النصوص التطبيقية لقانون الإعلام قبل نهاية السنة
ح.م
وزير الاتصال

تصدر المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون العضوي للإعلام قبل نهاية السنة الجارية، حسب ما أكده وزير الاتصال الزهير بوعمامة يوم الإثنين.

بوعمامة قال خلال إشرافه على افتتاح ورشة تكوينية لفائدة الصحفيين من قبل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إن “إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون الصادر سنة 2023، قد استكملت. وسيتم إصدارها قبل نهاية السنة”.

كما أشار الوزير في سياق ذي صلة إلى “الانتهاء من إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مجلس آداب وأخلاقيات المهنة”.

وبخصوص الورشة التي تمحورت حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين، وفقا لما ينص عليه القانون 18-07″، أوضح الوزير أن تخصيص هذا البرنامج التكويني لفائدة الأسرة الإعلامية نابع من اعتبارها “شريكا أساسيا في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية المعطيات الشخصية للأفراد”.

وأضاف الوزير أن “الهدف من تنظيم الورشة، يكمن في تعزيز ثقافة احترام الحياة الخاصة في إطار الممارسة الإعلامية. علاوة على ترسيخ مبادئ المسؤولية والشفافية في نقل المعلومة، بما يسهم في الارتقاء بأداء وسائل الإعلام الوطنية”.

