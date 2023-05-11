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وزير الاتصال: عرض مشاريع قوانين السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية قريبا

ي.ك
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وزير الاتصال: عرض مشاريع قوانين السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية قريبا
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وزير الاتصال

أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، الخميس، بغرداية، أنه سيتم عرض مشاريع قوانين تتعلق بالسمعي البصري وبالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية قريبا على البرلمان.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على انطلاق الدورة التكوينية السادسة حول الاتصال المؤسساتي، أن السلطات العليا تسعى إلى تعزيز مهنة الصحافة وأداء قطاع الاتصال، من خلال عصرنته وسّن المزيد من القوانين الفعالة.

وقال بوسليماني: “القانون العضـوي المتعلق بالإعلام المصادق عليه مؤخرا من البرلمان بغرفتيه يعد إضافة هامة في سياسة الاتصال الوطني”.

وتابع ذات المتحدث: “ويهدف القانون إلى تعزيز حقوق الإعلاميين ورسم آفاق جديدة لرسالة الصحافة في ظل الرقمنة وما يرافقها من انزلاقات تستهدف بلادنا بشكل خطير وممنهج”، حسب بيان الوزارة.

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