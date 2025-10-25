وزير الاتصال في قلب حملة غرس مليون شجرة

أبرز وزير الاتصال، زهير بوعمامة، السبت بالجزائر العاصمة، “الدلالة الكبيرة” التي تكتسيها حملة غرس مليون شجرة لدى الجزائريين الذين يتمنون أن تظل بلادهم “دوما خضراء ومنتصرة”.

وفي تصريح للصحافة خلال مشاركته، بمحيط القاعة البيضاوية لديوان المركب الأولمبي “محمد بوضياف”، في المبادرة المجتمعية الرامية الى غرس مليون شجرة، أوضح بوعمامة أن هذه المبادرة “تكتسي دلالة كبيرة لدى الجزائريين الذين يتمنون أن تظل بلادهم دوما خضراء وعامرة ومنتصرة”.

وبعد أن أشاد بهذه الالتفاتة التي تنم -كما قال- عن “وعي كبير لدى المواطنين تجاه كل ما يعود بالفائدة على بلادهم”، ذكر الوزير باستراتيجية الدولة في هذا المجال والرامية إلى “تشجير 4.7 مليون هكتار من الغطاء النباتي الغابي مع آفاق 2030 لتعويض ما التهمته الحرائق خلال السنوات الأخيرة”.

كما اعتبر أن هذه المبادرة التي تجري فعالياتها تحت شعار “خضراء بإذن الله” ليست فقط غرس مليون شجرة وإنما ترسيخ قيم المواطنة الحقة لدى الجزائريين الذين يتحركون تلقائيا عندما يتعلق الأمر بوطنهم”، وهي الحركية التي “تؤكد بأننا في مرحلة أخرى في مسار بناء الجزائر الجديدة والمنتصرة”.

وأبرز الوزير حاجة المجتمع إلى هذا النوع من المبادرات، منوها بجهود كل الذين يعملون في الميدان ويقدمون مبادرات ملموسة للصالح العام.