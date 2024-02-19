وزير الاتصال: كل الجهود تصب لبلوغ السيادة الرقمية

أكد وزير الاعلام والاتصال، محمد لعقاب، على ضرورة الجمع بين تصنيع الوسيلة الرقمية والمحتوى الاعلامي، لبلوغ السيادة الرقمية الوطنية.

وفي كلمة له، خلال ملتقى دولي حول “السيادة الرقمية للدول.. سياسات وتجارب”، نٌظم بفندق الجزائر، شدّد الوزير لعقاب، على ضرورة صناعة المحتوى الاعلامي محليا وعدم الخضوع للمحتوى الخارجي، كونه يشكل خطرا كبيرا على المواطنين، وذلك بالتزامن أيضا مع صناعة الوسيلة الرقمية وعدم الخضوع للايستيراد الخارجي في هذا المجال، كون جد سريع في التغير، ما قد يجعل الجزائر كثيرة التبعية للتكنولوجيات الرقمية الخارجية.

وقال لعقاب، بأن تركيز الجهود المعرفية والفكرية حاليا، منصب على المواطن لان المعلومات الموجودة في الفضاء الازرق ليست من انتاجنا، لذلك لابد من خوض معركة تحصين المواطنين من هذه المعلومات، ومن هنا نتأكد أن مسأله تحقيق السيادة الرقمية الوطنية أمر شاق جدا، ولابد من تضافر الجهود المعرفية والفكرية لتحقيق الاهداف المسطرة.