وزير الاتصال: ملتزمون بضمان استقرار كل وسائل الإعلام

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، الخميس، أن أولوية قطاعه حاليا هي إرساء “قواعد المهنة الحقيقية” للوصول إلى صحافة محترفة، مجددا “الالتزام الدائم” للوزارة بضمان استمرارية واستقرار كل وسائل الإعلام.

وخلال اجتماع تنسيقي عقده بمقر الوزارة مع مسؤولي وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة في الجزائر، أوضح بوسليماني أن هذا اللقاء “يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية لمختلف وسائل الإعلام، وتمحور حول الاستماع إلى مختلف انشغالات واقتراحات ممثلي هذه القنوات”، حسب ما أورده بيان لذات الوزارة.

وبالمناسبة، أكد وزير الاتصال “الالتزام الدائم للوزارة للعمل مع كل وسائل الإعلام، عمومية كانت أو خاصة، من أجل تذليل العقبات التي تواجهها وضمان استمراريتها واستقرارها، في إطار إعلام وطني هادف يضمن إيصال المعلومة الصحيحة للمواطن والدفاع عن المصالح العليا للوطن”، مشيرا إلى أن “أولوية القطاع حاليا هي إرساء قواعد المهنة الحقيقية للوصول إلى صحافة محترفة”.

من جهتهم، أبدى ممثلو القنوات التلفزيونية –يضيف البيان– “رغبتهم الواسعة في الوقوف، عن قناعة، مع الخيارات الوطنية والتوجهات الكبرى للسياسة الجزائرية، باعتبار أن الجزائر خط أحمر تلتقي فيه كل التيارات وتتقاطع فيه وسائل الإعلام العمومية والخاصة”.