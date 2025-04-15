وزير الاتصال يؤكد دعمه لمسار إصلاح القطاع

استقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، يوم الإثنين، وفداً عن المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، برئاسة سليمان عبدوش، رئيس المنظمة، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون بين الوزارة ومختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي،

وحسب ما أفاد به بيان صادر عن الوزارة الوصية، فإن الوزير أشاد خلال هذا اللقاء بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، مؤكداً أن “أبواب الوزارة ستظل مفتوحة للاستماع والتعاون مع جميع الفاعلين بما يخدم تطور قطاع الإعلام الوطني ويعزز مكانته”.

وقدمت المنظمة، من جهتها، عرضاً مفصلاً حول مسار تأسيسها ونشاطاتها الحالية، إلى جانب برنامجها السنوي الذي يتضمن سلسلة من التظاهرات والمبادرات المهنية والتكوينية، الرامية إلى الارتقاء بالممارسة الإعلامية في الجزائر وتحسين ظروف عمل الصحفيين.

وطرحت المنظمة، بحسب ذات البيان، جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية التي تواجه الصحفيين في القطاعين العمومي والخاص، بالإضافة إلى أبرز التجاوزات والاختلالات المسجلة في المشهد الإعلامي.

وأعربت المنظمة عن ارتياحها لتفاعل وزير الاتصال مع مختلف الملفات المطروحة، مشيدة بـ”إلمامه العميق بتحديات القطاع واستعداده للتجاوب الإيجابي مع مقترحات الصحفيين”.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن تنظيم أربع لقاءات جهوية مرتقبة تجمع مختلف مكونات الأسرة الإعلامية، داعياً المنظمة ومكاتبها الولائية وكافة الصحفيين المنخرطين إلى المشاركة الفاعلة من خلال تقديم رؤاهم ومقترحاتهم بشكل مفصل، ضمن مسار إصلاح شامل لقطاع الإعلام.

وختم البيان بتأكيد المنظمة على التزامها الثابت بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، مشددة على أنها “كانت وستبقى صوت المهنيين النزهاء، وستواصل نضالها من أجل إعلام وطني حر، مسؤول ومحترف، يخدم الوطن ويحفظ كرامة الصحفي”.