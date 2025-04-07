وزير الاتصال يبحث آفاق الشراكة الإعلامية مع شبكة CNN

استقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، صباح اليوم الإثنين، وفدًا رفيع المستوى من المجمع الإعلامي الأمريكي CNN، يضم كلًا من وليد شماق، مدير الشراكات الإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بـ CNN International، و Oikonomou Konstantinos، نائب الرئيس المكلف بالشراكات الإستراتيجية بالمجمع ذاته.

وحسب بيان لوزارة الاتصال، فإن اللقاء خُصص لبحث فرص التعاون والشراكة بين الجزائر وشبكة CNN في مجالات الإعلام والعلاقات العامة، حيث أعرب الوفد الأمريكي عن اهتمامه بإقامة شراكة استراتيجية مع الجزائر، تشمل إمكانية فتح مكتب دائم لقناة CNN بالجزائر، وإنشاء فرع للمنصة الرقمية للقناة يُعنى بتغطية الشأن الجهوي.

وتم التطرق خلال المحادثات إلى سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية الجزائرية ومجمع CNN، لاسيما من خلال إقامة شراكة مع المؤسسة العمومية للتلفزيون، والانفتاح على الساحة الإعلامية الدولية عبر تعاون أكاديمي مستمر مع الجامعة الجزائرية.

وفي ختام اللقاء، عرض وفد CNN مشروعًا لإنشاء أكاديمية للتكوين والتدريب في المجال الإعلامي، تستهدف تطوير مهارات الصحفيين ومهنيي القطاع، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الإعلامي الوطني وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين.