وزير الاتصال يدعو إلى وضع “ميثاق شرف أولي للإعلام الرياضي”

ملتقى "الإعلام الرياضي بين الحق في الإعلام والمسؤولية الصحفية"

دعا وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، لدى افتتاحه ملتقى “الإعلام الرياضي بين الحق في الإعلام والمسؤولية الصحفية”بقاعة المحاضرات لملعب نيلسون مانديلا ببراقي، إلى وضع “ميثاق شرف أولي للإعلام الرياضي، قابل للتطوير مستقبلا”.

وقال الدكتور لعقاب في كلمته الافتتاحية لهذا الملتقى الذي حضره وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، ورئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين يوسف تازير، وعدد كبير من الصحفيين الرياضيين والشخصيات الرياضية، “أتمنى أن تكون توصيات هذا الملتقى أرضية لميثاق شرف أولي للإعلام الرياضي، قابل للتطوير مستقبلا، رغم وجود القوانين وتشريعات أخلاقيات المهنة، وتأسيس جائزة أحسن إعلامي رياضي، وسنساعدكم في تنفيذه والسعي للالتزام به”.

وألح السيد لعقاب في مداخلته خلال هذا اللقاء الذي نظمته المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، على أنه “ينبغي على الصحفي الرياضي أن يكون متخصصا لأنه يحظى بمتابعة الجميع.. فله حجم تأثير كبير جدا فهو يكتسي أهمية خاصة”. ومن هذا المنظور، فإنه “من الطبيعي أن يكون أداء الإعلاميين تحت المجهر ودائرة الضوء وكل هذا بهدف الوصول بالإعلام الرياضي إلى مستوى مرموق من الاحترافية والمهنية”.

كما شدد على التخصص الدقيق لدى الصحفي الرياضي “حتى لا يزيغ عن مهامه ويبقى أداؤه ناقصا”، فالإعلامي داخل “البلاطوهات” لديه العديد من الشركاء على غرار مجالات أخرى (سياسية، اقتصادية ودينية..) وعليه “حسن إدارة الحوار مع الشخصيات المدعوة لان المنشط في الأخير هو المسؤول عن ذلك”.

ووعد الوزير بتقديم كل المساعدة لتطبيق توصيات الأربع ورشات التي نصبت بهذه المناسبة على أرض الواقع، مبديا موافقته أيضا على رعاية جائزة أحسن إعلامي رياضي.

كما تعهد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، “بتقديم الدعم وكل المساعدة للصحفي الرياضي الذي يسعى إلى التحري عن المعلومة الصحيحة”.

كما اعتبر رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، يوسف تازير أن الملتقى يعد “لبنة إضافية على طريق التأسيس لمنظومة إعلامية قوية، لأن الإعلام الرياضي شريك لكل المؤسسات وشريك أيضا في رسم صورة حقيقية تليق بسمعة الجزائر”، آملا في أن تؤدي مخرجات هذا الملتقى إلى “تدعيم الترسانة القانونية الموجودة حاليا وأن تسهم في ترقية أداء الإعلام الرياضي عامة”.

وعرف الملتقى مشاركة قياسية لممثلي المؤسسات الإعلامية بشتى أنواعها، وممثلين عن المحطات الجهوية للإذاعة الوطنية ومراسلي القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، ناهيك عن المحللين الرياضيين ورجال القانون وضيوف شرف.

ونصبت بهذه المناسبة أربع ورشات لمناقشة مواضيع: الصحفي الرياضي، المحلل التقني والفني والناقد الرياضي، المراسل الصحفي الرياضي، وأخلاقيات المهنة.

وستخرج هذه الورشات بمقترحات “فعالة من شأنها المساهمة في ترقية أداء الإعلام الرياضي الوطني وتقويته وتمكينه من لعب الأدوار الأولى، على الأقل، في المحيط الإقليمي، وكذلك في الارتقاء بمستوى الإعلام الرياضي الوطني وتكييفه مع البيئة القانونية الجديدة، لاسيما بعد صدور النصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام في الجريدة الرسمية”، وفقا لما أكده المشاركون.