وزير الاتصال يستقبل سفير المملكة العربية السعودية  

استقبل وزير الاتصال محمد لعقاب سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر الدكتور عبد الله ناصر البصيري.

وأفاد بين للوزارة، الخميس ، أن زيارة السفير السعودي جاءت لتهنئة الدكتور محمد لعقاب بمناسبة تعيينه وزيرا للاتصال.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية أكثر بين الجزائر والمملكة العربية السعودية خاصة ما تعلق بالجانب الإعلامي.

وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على ضرورة الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى علاقات الأخوة والصداقة بين قيادة البلدين وكذا مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية تجسيدا لتوجيهات وتطلعات قيادة البلدين.

وبالمناسبة، جدد السفير السعودي تهانيه للجزائر بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن ونقل تشكراته للجزائر بمناسبة دعمها للسعودية في ترشحها لاستضافة معرض اكسبو 2030 خلال الانتخابات المقرر اجراؤها شهر نوفمبر المقبل.

من جهته، هنأ وزير الاتصال المملكة العربية السعودية على احتضانها القمة العربية الإفريقية، شهر نوفمبر 2023 متمنيا لها النجاح بما يخدم الشعوب الإفريقية والعربية وعبر عن استعداد الجزائر للمساهمة في إنجاح هذه القمة من الجانب الإعلامي.

من جانبه، أعرب سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عن ارتياحه لمستوى التنسيق الدائم والمشترك بين الجزائر والسعودية في كل المجالات، الأمر الذي يعكس – حسبه – جودة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.