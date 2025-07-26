وزير الاتصال يشارك في تأبينية الصحفي الراحل علي ذراع

شارك وزير الاتصال، محمد مزيان، في التأبينية التي نظمها مجمع “الشروق” اليوم السبت، 26 جويلية، ترحما على روح الصحفي علي ذراع، الذي وافته المنية يوم 15 جويلية الجاري عن عمر ناهز 78 عاما.

وفي كلمة له بالمناسبة، وامام الحضور من مسؤولي مؤسسات إعلامية وصحفيين وشخصيات سياسية، ذكّر الوزير بمناقب الراحل الذي يعد “قامة من قامات الإعلام الوطني”، مشيرا الى أن هذه التأبينية تمثل وقفة عرفان وتقدير لرجل كان “شاهدا وصانعا ومؤثرا” في تاريخ الصحافة الجزائرية.

كما أثنى الوزير مزيان على خصال فقيد الصحافة الذي “كان صحفيا متشبعا بالقيم الوطنية ومقتنعا بأن الإعلام رسالة وأن الكلمة مسؤولية وأن الانحياز الأول والأخير يجب أن يكون للجزائر”.

وخلص الوزير الى القول بأن الفقيد “ترك فراغا يصعب ملؤه، لكننا بالمقابل نشعر بالعزاء لأن أبناء هذا الوطن ما زالوا يذكرون الأوفياء ويقفون بإجلال أمام سيرة من حملوا الجزائر في قلوبهم ودافعوا عنها بأقلامهم وأحبوها بمواقفهم”.