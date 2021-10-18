وزير الاتصال يشرف على مناقشة أطروحة دكتوراه بكلية الحقوق

أشرف وزير الاتصال عمار بلحيمر على مناقشة أطروحة دكتوراه لإحدى طالباته بكلية الحقوق جامعة الجزائر1.

وأوضحت وزارة الاتصال في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه مواصلة للعمل الأكاديمي، أشرف الاثنين وزير الإتصال البروفيسور عمار بلحيمر بكلية الحقوق جامعة الجزائر1 على مناقشة أطروحة دكتوراه للطالبة ” سهيلة والع “.

وأشارت الوزراة إلى أن الأطروحة حملت عنوان: “الإلتزامات الدولية لأنظمة الصرف والقواعد المطبقة في ظل التشريع الجزائري” حصلت على تقدير مشرف جدا.