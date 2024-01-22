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الجزائر

وزير الاتصال يطمئن عمال المطابع العمومية

الشروق أونلاين
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وزير الاتصال يطمئن عمال المطابع العمومية
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وزير الاتصال

التقى وزير الاتصال محمد لعقاب يوم الإثنين، بلجان المشاركة والمدراء العامون للمطابع العمومية والشركة الجزائرية للورق.

وشمل هذا اللقاء حسب ما ذكره بيان للوزارة ممثلي كل من:

  • شركة الطباعة بالجزائر وسط،
  • شركة الطباعة للشرق،
  • شركة الطباعة بالغرب،
  • شركة الطباعة بالجزائر،
  • المؤسسة الجزائرية للصحافة،
  • والشركة الجزائرية للورق.

وأبلغ وزير الاتصال ممثلي العمال خلال اللقاء بأن الوزارة بصدد إتمام المراحل النهائية لإنشاء المؤسسة الوطنية للطباعة، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية. “ما يعني إعادة هيكلة كل المطابع”.

“وطمأن الوزير ممثلي العمال بخصوص كل مناصب الشغل الموجودة حاليا”. حيث أكد لهم أن “كل العمال سيحافظون على مناصب عملهم وكل حقوقهم المكتسبة في الترقية والامتيازات”.

“كما جدد الوزير تأكيده لاستعداد الوزارة لتكوين العمال في التخصصات المطبعية الجديدة، سواء داخل الوطن أو خارجه”، يضيف ذات البيان.

قبل أن يحثّ الوزير ممثلي العمال على “لعب دور الشريك الفعال، في توليد الأفكار والاقتراحات، لضمان نجاح مؤسسة الطباعة الجديدة المستحدثة”.

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