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الجزائر

وزير الاتصال يعرض مشروع قانون الإعلام أمام البرلمان

الشروق أونلاين
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وزير الاتصال يعرض مشروع قانون الإعلام أمام البرلمان
ح.م
وزير الاتصال محمد بوسليماني

عرض وزير الاتصال محمد بوسليماني يوم الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.

وأوضح الوزير بوسليماني في عرضه أن مشروع هذا القانون العضوي “يندرج في إطار تجسيد أحد تعهدات رئيس الجمهورية الـ54، بتكريس حرية الصحافة”.

ويتضمن المشروع “إرساء النظام التصريحي لإنشاء وسائل الإعلام، بدلا من نظام الاعتماد المعمول به حاليا”. بالإضافة الى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية”.

كما يقترح مشروع القانون “استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة، للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة”، يقول الوزير.

ويتضمن المشروع 4 إحالات إلى التنظيم، ويتعلق الأمر بـ:

  • القانون الأساسي للصحفي،
  • شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف،
  • كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي،
  • وتشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
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