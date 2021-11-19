-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المنتخب الجزائري في المركز 32 عالميا ويضمن المستوى الأول إفريقيا
الجزائر

وزير الاتصال يعزي عائلة الفقيد عبد المالك حويو

الشروق أونلاين
  • 165
  • 0
وزير الاتصال يعزي عائلة الفقيد عبد المالك حويو

بعث وزير الإتصال، محمد بوسليماني، برسالة تعزية إلى عائلة المدير السابق للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي،عبد المالك حويو الذي وافته المنية إثر مرض عضال.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الأسى وعميق التأثر وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى وزير الاتصال, السيد محمد بوسليماني نبأ وفاة المدير السابق للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي، عبد المالك حويو، وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم  بأخلص عبارات التعازي والمواساة الى عائلة الفقيد، راجيا من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان”.

وكان عبد المالك حويو، قد انتقل الى جوار ربه صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 79 سنة، إثر مرض عضال.

وقد تقلد الفقيد العديد من المناصب على رأس مؤسسات عمومية وعلى رأسها مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي ببوزريعة مباشرة عقب انشاء هذه المؤسسة أول يوليو 1986 .

وقد عرف المرحوم بحبه وتفانيه في العمل وواكب طيلة مسيرته التطورات التي شهدها قطاع البث الاذاعي والتلفزي على غرار الانتقال الى البث التلفزيوني الملون والى البث الرقمي.

مقالات ذات صلة
إجراءات عاجلة لمواجهة انهيارات صخرية وأرضية وفيضانات

إجراءات عاجلة لمواجهة انهيارات صخرية وأرضية وفيضانات

أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين

أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين

لا حجر ولا بيع للعتاد ولا محاكمات ضد شباب “أونساج”!

لا حجر ولا بيع للعتاد ولا محاكمات ضد شباب “أونساج”!

لهذه الأسباب تبخر حلم إنجاز مصنع أدوية السرطان

لهذه الأسباب تبخر حلم إنجاز مصنع أدوية السرطان

حدّاد نهب الملايير وعطّش الوهرانيين والشلفاويين

حدّاد نهب الملايير وعطّش الوهرانيين والشلفاويين

الأفناك!

الأفناك!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد