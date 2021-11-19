وزير الاتصال يعزي عائلة الفقيد عبد المالك حويو

بعث وزير الإتصال، محمد بوسليماني، برسالة تعزية إلى عائلة المدير السابق للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي،عبد المالك حويو الذي وافته المنية إثر مرض عضال.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الأسى وعميق التأثر وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى وزير الاتصال, السيد محمد بوسليماني نبأ وفاة المدير السابق للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي، عبد المالك حويو، وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة الى عائلة الفقيد، راجيا من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان”.

وكان عبد المالك حويو، قد انتقل الى جوار ربه صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 79 سنة، إثر مرض عضال.

وقد تقلد الفقيد العديد من المناصب على رأس مؤسسات عمومية وعلى رأسها مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي ببوزريعة مباشرة عقب انشاء هذه المؤسسة أول يوليو 1986 .

وقد عرف المرحوم بحبه وتفانيه في العمل وواكب طيلة مسيرته التطورات التي شهدها قطاع البث الاذاعي والتلفزي على غرار الانتقال الى البث التلفزيوني الملون والى البث الرقمي.