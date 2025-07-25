وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي ناصر طير

عزى وزير الاتصال، محمد مزيان، في وفاة الصحفي بالقناة الاذاعية الثانية، ناصر طير، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، 25 جويلية، عن عمر ناهز 58 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وذكر الوزير أن الراحل عرف “بتفانيه في العمل وبمهنيته العالية، وكان محل احترام وتقدير من قبل زملائه وكل من عرفه، من خلال مسيرة مهنية حافلة دامت 32 سنة، تدرج خلالها في عدة مناصب وتميزت بالعطاء والاحترافية في إثراء العمل الإذاعي الناطق بالأمازيغية”.

وبهذه المناسبة تقدم الوزير مزيان “بأخلص عبارات التعازي، وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد خاصة وللأسرة الاعلامية كافة بالإذاعة الوطنية، راجيا من المولى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه، وجميع من عرفوه جميل الصبر والسلوان.”