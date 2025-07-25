-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي ناصر طير

الشروق أونلاين
  • 44
  • 0
وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي ناصر طير
وزارة الاتصال (شبكات)
ناصر طير

عزى وزير الاتصال، محمد مزيان، في وفاة الصحفي بالقناة الاذاعية الثانية، ناصر طير، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، 25 جويلية، عن عمر ناهز 58 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وذكر الوزير أن الراحل عرف “بتفانيه في العمل وبمهنيته العالية، وكان محل احترام وتقدير من قبل زملائه وكل من عرفه، من خلال مسيرة مهنية حافلة دامت 32 سنة، تدرج خلالها في عدة مناصب وتميزت بالعطاء والاحترافية في إثراء العمل الإذاعي الناطق بالأمازيغية”.

وبهذه المناسبة تقدم الوزير مزيان “بأخلص عبارات التعازي، وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد خاصة وللأسرة الاعلامية كافة بالإذاعة الوطنية، راجيا من المولى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه، وجميع من عرفوه جميل الصبر والسلوان.”

مقالات ذات صلة
هؤلاء فقط معنيّون برتبة “مربي متخّصص” بالمدارس

هؤلاء فقط معنيّون برتبة “مربي متخّصص” بالمدارس

وأج: زيارة الرئيس تبون إلى إيطاليا محطة جديدة في ترسيخ العلاقات التاريخية بين البلدين

وأج: زيارة الرئيس تبون إلى إيطاليا محطة جديدة في ترسيخ العلاقات التاريخية بين البلدين

درجات قياسية تصل إلى 49°.. موجة حر تضرب 5 ولايات الخميس والجمعة

درجات قياسية تصل إلى 49°.. موجة حر تضرب 5 ولايات الخميس والجمعة

الثامنة في جويلية: ذروة قياسية جديدة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر

الثامنة في جويلية: ذروة قياسية جديدة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر

الجزائر ورواندا توقّعان بروتوكول تعاون عسكري

الجزائر ورواندا توقّعان بروتوكول تعاون عسكري

حصيلة جديدة لحادث وهران.. 49 جريحا بينهم أطفال

حصيلة جديدة لحادث وهران.. 49 جريحا بينهم أطفال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد