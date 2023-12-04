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وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي أمين شيخي

الشروق أونلاين
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وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي أمين شيخي
المصور الصحفي أمين شيخي - رحمه الله -

تقدم وزير الاتصال محمد لعقاب، بتعازيه لعائلة الفقيد المصور الصحفي أمين شيخي، الذي وافته المنية صباح يوم الإثنين، جراء أزمة تنفسية بسبب مضاعفات فيروس كورونا. 

وجاء في رسالة التعزية التي تقدم بها الوزير لعقاب لعائلة الفقيد والأسرة الإعلامية حسب وزارة الاتصال:

متأثرا بوفاة المصور الصحفي عبد القادر أمين شيخي، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، جراء أزمة تنفسية بسبب مضاعفات فيروس كورونا، يتقدم وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب بأصدق مشاعر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد خاصة وللأسرة الاعلامية كافة، راجيا من الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وعمل الفقيد مصورا صحفيا بالعديد من الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية.

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