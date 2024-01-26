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فيما شدّد على تجنّب العنف وضرورة التطبيق الصارم لقانون الإعلام والسمعي البصري

وزير الاتصال يناقش الشبكة البرامجية لشهر رمضان مع مديري الإذاعة والتلفزيون  

محمود بن شعبان
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وزير الاتصال يناقش الشبكة البرامجية لشهر رمضان مع مديري الإذاعة والتلفزيون  

شدّد وزير الاتصال، الدكتور محمد لعقاب، خلال لقائه بالمدير العام للإذاعة الوطنية، محمد بغالي، والمدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون، النذير بوقابس، بغرض مناقشة وضبط الشبكة البرامجية الرمضانية لهذا العام، على تجنّب البرامج التي تتسم بالعنف والمحتوى المتدني، مذكّرا بضرورة التطبيق الصارم للقانون الجديد المنظم للإعلام وقانون السمعي، البصري، الذي يحدّد شروطا واضحة في قضية العنف، استغلال الأطفال، واحترام المحتوى وغيرها.

وأوضح وزير الاتصال، أن الشبكة البرامجية الرمضانية لهذا الموسم يجب أن تكون ثرية ومتنوعة من خلال البرامج الدينية الهادفة، المسلسلات الاجتماعية والدرامية، البرامج الفكاهية والسيتكوم، بالإضافة إلى برامج مخصصة لفن الطبخ وللأطفال، وذلك تلبية لأذواق الجمهور بمختلف شرائحه، أما بخصوص البرامج الإخبارية طيلة شهر رمضان المبارك، فستبث عبر مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية وفق جدول زمني مضبوط يراعي خصوصية الشهر الفضيل.

ووجّه الدكتور محمد لعقاب بالمناسبة، تعليمات للجنة القطاعية المكلفة بانتقاء البرامج بضرورة الإسراع في الاختيار والفصل في البرامج التي ستبث خلال شهر رمضان قبل نهاية شهر فيفري المقبل، كما أعطى وزير الاتصال توجيهات للمديرين العامين للإذاعة والتلفزيون بضرورة احترام نسبة الإنتاج الوطني خلال هذه الشبكة البرامجية من خلال تنشيط وتحريك المحطات الجهوية، سواء الإذاعية أم التلفزيونية وخاصة الجنوبية منها، بالتعريف بخصوصية كل منطقة عبر الوطن والترويج للموروث الثقافي والوجهات السياحية الجزائرية.

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