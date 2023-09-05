وزير الاتصال يُلّح على ترقية العمل الإعلامي

في أول اجتماع له مع مدراء المؤسسات الإعلامية..

ألّح وزير الاتصال محمد لعقاب، الثلاثاء، على ترقية العمل الإعلامي بمضامين هادفة ومهنية، خلال اجتماعه بالمدراء العامين لمختلف المؤسسات الإعلامية تحت الوصاية.

وأفاد بيان وزارة الاتصال أن الوزير “استمع لمختلف الإنشغالات المطروحة من طرف القائمين على هذه المؤسسات. حيث قدمت له شروحات وافية حول سير كل مؤسسة إعلامية”.

وشدد لعقاب على “ضرورة معالجة مختلف المشاكل المطروحة، كما ألح على إيلاء الأهمية القصوى لترقية العمل الإعلامي بمضامين هادفة ومهنية”.

و”طلب الوزير من القائمين على هذه المؤسسات تقديم تقرير “دقيق وموضوعي وصادق”. للتمكن من رسم خارطة طريق للمستقبل”، حسب بيان الوزارة.

كما أكد وزير الاتصال “حرصه على تذليل العقبات المطروحة عن طريق التعاون والتنسيق بين الهيئات وعلى مختلف المستويات”.