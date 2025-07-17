وزير الاتصال يُنصب سليمان أعراج أمينًا عامًا جديدًا للوزارة

خلفًا لمختار خالدي الذي أنهيت مهامه

أشرف وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب سليمان أعراج أمينًا عامًا جديدًا لوزارة الاتصال، خلفًا لمختار خالدي الذي أنهيت مهامه، وذلك خلال حفل أقيم بمقر الوزارة بحضور مديري ومسؤولي المؤسسات الإعلامية تحت الوصاية، إلى جانب إطارات وموظفي القطاع.

وأشاد الوزير في كلمته بالمناسبة بكفاءة الأمين العام الجديد ومساره المهني، مؤكدًا أن توليه هذا المنصب يندرج في إطار مواصلة الجهود المؤسساتية لتنفيذ الأهداف المسطرة ضمن التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما فيما يتعلق بتكريس الاحترافية في الممارسة الإعلامية وجعلها ركيزة أساسية في العمل الصحفي.

كما أكد وزير الاتصال على أهمية تجديد حيوية المؤسسة الإعلامية ومكوناتها، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لاستكمال النصوص القانونية المنظمة للقطاع، في إطار الرؤية الاستراتيجية التي يتضمنها برنامج رئيس الجمهورية.

ومن جهته، عبّر الأمين العام الجديد للوزارة عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية ووزير الاتصال على الثقة التي وُضعت فيه، متعهدًا ببذل كل الجهود الممكنة لدعم وتطوير القطاع الإعلامي وتقديم الإضافة المرجوة.