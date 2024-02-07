وزير الاقتصاد الألماني يزور الجزائر

شرع نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك يوم الأربعاء، بزيارة رسمية إلى الجزائر، مرفوقا بوفد هامّ.

وتأتي هذه الزيارة، حسب ما أوضحه بيان لوزارة الطاقة والمناجم، في إطار تعزيز الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

ويضمّ الوفد المرافق لوزير الاقتصاد الألماني، عددا من المسؤولين في القطاع الاقتصادي، ورؤساء كبرى المؤسسات الطاقوية الألمانية.

وسيعقد الوزير الألماني خلال الزيارة، لقاءات ثنائية بين الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء. إلى جانب تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وتتضمن هذه المواضيع:

الطاقات المتجددة،

وتطوير الهيدروجين،

ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين Corridor Sud H2،

بالإضافة إلى الإمضاء على عدد من الاتفاقيات بين الطرفين، يضيف البيان.

ماذا تعرف عن مشروع الممرّ الجنوبي للهيدروجين؟

مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، الذي يحمل تسمية “Corridor Sud H2″، هو خط أنابيب لنقل الهيدروجين بطول 3300 كيلومتر، يربط بين شمال إفريقيا وإيطاليا والنمسا وألمانيا.

ويهدف المشروع إلى توفير طاقة الهيدروجين المتجدّدة المنتجة في الجزائر للسوق الأوروبية. ويتوقع أن تصل طاقته إلى 4 ملايين طن سنويا بحلول العام 2030.

ويستفيد المشروع من قدرة النقل الكبيرة التي توفرها البنية التحتية الحالية، المتمثلة في أنابيب نقل الغاز الممتدّة من الجزائر إلى القارة الأوروبية، عبر تونس وإيطاليا.