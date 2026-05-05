-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
لتعزيز الشراكة في قطاع المحروقات وتوقيع اتفاقيات جديدة

وزير البترول والثروة المعدنية المصري يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر

الشروق أونلاين
  • 186
  • 0
وزير البترول والثروة المعدنية المصري يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر
وزارة المحروقات
جانب من مراسم الاستقبال

شرع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم إبراهيم علي بدوي، الثلاثاء، في زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع يضم مسؤولين بارزين في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحروقات والتوقيع على اتفاقيات جديدة بين الجانبين.

وحسب بيان لوزارة المحروقات، تأتي هذه الزيارة بدعوة من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، في إطار مساعي البلدين لتفعيل أطر التعاون المشترك، خاصة في صناعة النفط والغاز، وتوسيع مجالات الشراكة بين مجمع سوناطراك والشركات المصرية.

ويضم الوفد المصري الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، صلاح الدين عبد الكريم، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت (PETROJET)، وليد لطفي، فضلاً عن عدد من إطارات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ما يعكس الطابع الاستراتيجي للزيارة وأهميتها على مستوى القطاع.

وخلال الزيارة، يرتقب أن يبحث الطرفان فرص تطوير التعاون والاستثمار، واستكشاف مشاريع مشتركة جديدة في مختلف حلقات صناعة المحروقات، بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والخدمات المرتبطة بهما.

كما ستشكل هذه الزيارة مناسبة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق إضافية للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، قد استقبل نظيره المصري لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية بحضور عدد من المسؤولين.

مقالات ذات صلة
“أوبك+” يرفع إنتاج النفط بـ 188 ألف برميل يوميًا خلال جوان

“أوبك+” يرفع إنتاج النفط بـ 188 ألف برميل يوميًا خلال جوان

تحضيرات نهائية لإطلاق حملة وطنية لجمع جلود وصوف الأضاحي

تحضيرات نهائية لإطلاق حملة وطنية لجمع جلود وصوف الأضاحي

مؤسسات جزائرية تبحث عن فرصتها داخل السوق الأمريكية

مؤسسات جزائرية تبحث عن فرصتها داخل السوق الأمريكية

هكذا تتفادى المؤسسات دفع رسوم التكوين والتمهين بشروط!

هكذا تتفادى المؤسسات دفع رسوم التكوين والتمهين بشروط!

الجزائر تتصدر المشهد الاستثماري في صفقات النفط العالمية خلال أفريل 2026

الجزائر تتصدر المشهد الاستثماري في صفقات النفط العالمية خلال أفريل 2026

تشديد الرقابة على الأموال.. وإجراءات إضافية للخروج من “غافي”

تشديد الرقابة على الأموال.. وإجراءات إضافية للخروج من “غافي”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد