وزير البترول والثروة المعدنية المصري يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر

لتعزيز الشراكة في قطاع المحروقات وتوقيع اتفاقيات جديدة

شرع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم إبراهيم علي بدوي، الثلاثاء، في زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع يضم مسؤولين بارزين في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحروقات والتوقيع على اتفاقيات جديدة بين الجانبين.

وحسب بيان لوزارة المحروقات، تأتي هذه الزيارة بدعوة من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، في إطار مساعي البلدين لتفعيل أطر التعاون المشترك، خاصة في صناعة النفط والغاز، وتوسيع مجالات الشراكة بين مجمع سوناطراك والشركات المصرية.

ويضم الوفد المصري الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، صلاح الدين عبد الكريم، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت (PETROJET)، وليد لطفي، فضلاً عن عدد من إطارات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ما يعكس الطابع الاستراتيجي للزيارة وأهميتها على مستوى القطاع.

وخلال الزيارة، يرتقب أن يبحث الطرفان فرص تطوير التعاون والاستثمار، واستكشاف مشاريع مشتركة جديدة في مختلف حلقات صناعة المحروقات، بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والخدمات المرتبطة بهما.

كما ستشكل هذه الزيارة مناسبة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق إضافية للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، قد استقبل نظيره المصري لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية بحضور عدد من المسؤولين.