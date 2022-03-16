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الجزائر

وزير البريد: الجزائر شرعت في التحضير لإطلاق الجيل الخامس

الشروق أونلاين
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وزير البريد: الجزائر شرعت في التحضير لإطلاق الجيل الخامس

كشف وزير البريدكريم بيبي تريكي عن شروع الجزائر في التحضير لإطلاق الجيل الخامس من التكنولوجيات الجديدة.

وخلال تقديم عرضا حول القطاع أمام لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني قال الوزير إن القطاع يسعى لتوفير سرعات تدفق أعلى بفضل ترشيد استخدام أطياف الترددات الراديوية الحالية وكذا تحرير حزم ذبذبات إضافية لتحفيز التدفق العالي والعالي جدا تحضيرا لإطلاق الجيل الخامس من التكنولوجيات الجديدة.

أما فيما يخص وضعية الاتصالات بالأنترنت، صرح الوزير بأن معدل انتشار الإنترنت في الجزائر يبقى من أفضل المعدلات في المنطقة وذلك وفقا لمعطيات الاتحاد الدولي للاتصالات.

وعن الخدمة البريدية، أوضح تريكي أن برنامج سنة 2022 سيسمح باقتناء 600 موزع آلي جديد، وهي الخدمة التي ستسمح لزبائن بريد الجزائر الحائزين على البطاقة النقدية الذهبية، بسحب أموالهم عبر أي موزع آلي بنكي يختارونه عبر كامل التراب الوطني دون الحاجة لاستعمال البطاقة النقدية.

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التعليقات
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  • Moh

    la connexion internet et nul

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  • رابح

    الجيل الخامس ياه؟؟؟؟ ههههههههههههههههههههههههههههههه على الأقل ترجع الصورة تع فيسبوك تطلع في خمس دقايق مش أكثر على الا عل

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