وزير البريد كريم تريكي: سجلنا تضاعف الاستهلاك الوطني من الانترنت بثلاث مرات

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، عن ارتفاع معدل الاستهلاك الوطني من الانترنت وتضاعفه بثلاث مرات ليصل إلى مستوى 10 جيغا في الشهر.

وخلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية، اكد الوزير تريكي، على ارتفاع عدد مستعملي الانترنت المحمول والثابت في الجزائر، حيث بلغ عدد العائلات الموصولة بالانترنت المنزلي مستوى 5.7 مليون أسرة، بعد أن كان في حدود 3.5 مليون أسرة في 2020، أما مشتركي الانترنت عبر الهاتف النقال فقد بلغ 46 مليون مشترك بعد ان كان 37 مليون مشترك في سنة 2023.

وفي ذات السياق، قال الوزير تريكي، بأن سرعة الانترنت في الجزائر تضاعفت بشكل محسوس، حيث وصلت إلى 9.8 تيرابايت في الثاني بعد ان كانت 1.5 تيرابايت في 2020.

وعلى صعيد آخر، كشف وزير البريد، عن تسجيل 28 ألف عملية دفع الكتروني في اليوم، بعد ان كان خلال سنة 2020، عند مستوى 20 ألف عملية.