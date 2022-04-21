وزير البريد: نسبة تدفق الأنترنت في الجزائر زادت بنسبة 170 بالمائة

كشف وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تركي، الخميس، عن ارتفاع نسبة تدفق الأنترنت في الجزائر خلال سنة 2022.

وأكد الوزير خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة بمجلس الأمة أن نسبة تدفق الأنترنت في الجزائر وحسب تقارير عالمية ارتفعت بـ 170 بالمئة فيما يخص الثابت و46 بالمئة بالنسبة للنقال وهذا مقارنة بسنة 2021.

وفي رده عن سؤال حول نسبة التغطية بخدمات الجيل الرابع على المستوى الوطني، أوضح تركي أنها بلغت 70 بالمئة ويتم العمل على الوصول إلى نسبة 80 بالمئة مع نهاية السنة الجارية يضيف المتحدث.

وفي السياق ذاته أعلن الوزير عن تخصيص حزم ذبذبات اضافية للمتعاملين الثلاث وهو ما يعتبر عاملا هاما من أجل تحسين خدمات شبكة الهاتف والأنترنت.

وأضاف أنه خلال هذه السنة قامت دائرته الوزارية بالتنسيق مع سلطة الضبط للبريد والاتصالات الالكترونية بمباشرة اجراءات تعديل دفتر شروط المتعلقة باستغلال شبكات الجيل الرابع من أجل تسهيل استفادتهم من ترددات اضافية.